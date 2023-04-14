دبي تتصدر أسواق أوروبا والشرق الأوسط في المشاريع المستقبلية

تمتلك دبي أكبر عدد من المشاريع المكتملة وأكبر عدد من المشاريع المستقبلية بين جميع أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع توقعات بنمو القطاع في الإمارة بنسبة 72% بحلول عام 2030، وفقاً لأحدث تقارير سفلز حول المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية.

وأسهمت الزيادة المحلية والدولية القوية في أعداد المشترين الراغبين بالحصول على الأصول العقارية الثمينة، والتي يمكن أن تمثل عقارات سكنية رئيسية أو ثانوية، في تعزيز نمو المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية في دبي خلال العقد المنصرم.

وتحتل لندن المرتبة الثانية في مجال المشاريع المكتملة والمستقبلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتليها القاهرة التي تمتلك أكثر من 15 مشروعاً قيد التخطيط حالياً، والتي تمثل قطاعاً جديداً نسبياً في مصر. وتظهر الأسواق التي تمتلك عدد مشاريع أقل، مثل البحرين ومونتنيغرو، نمواً مبهراً من ثلاثة أرقام، على الرغم من أنها بدأت بعدد منخفض من المشاريع، ومن المتوقع أن تشهد العديد من الأسواق الناشئة في المنطقة زيادةً في العرض بنسبة 50% أو أكثر خلال الفترة المخطط لها.

وشهد مفهوم المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية، بعد انطلاقه في أمريكا الشمالية، نمواً سريعاً خلال العقدين الأخيرين مما أسهم في ترسيخ مكانة المفهوم ضمن أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتوسع القطاع من سبعة مشاريع في المنطقة عام 2005، ليشمل اليوم 209 مشاريع حالية، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 83% بحلول عام 2030. وتتنوع المواقع التي تضم أعلى نسبة من تلك المشاريع على امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتشمل مجموعة من المواقع المعروفة مثل دبي ولندن والجارف، فضلاً عن المراكز الناشئة التي تشمل القاهرة وساحل مونتينيغرو والمنامة في البحرين؛ حيث تعزز المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية فاخرة من حضورها في المناطق، فضلاً عن الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال ريكو بيكنوني، مدير قسم تطوير المشاريع العقارية السكنية العالمية في سَفِلز: «فريق استشارات تطوير المساكن لدينا يتتبع المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية للمطورين والعلامات التجارية على حد سواء، ولم نجد سوقاً آخر يشبه دبي؛ إذ قفزت الإمارة إلى الصدارة في قطاع المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية خلال العقد الذي يلي عام 2010. ومن المتوقع أن تظهر دبي خلال فترة التوقعات نمواً يجعلها نشطة بنسبة تصل إلى 30% تقريباً أكثر من السوق الثاني الأكثر نشاطاً، وهو جنوب فلوريدا. وقد أظهرت هذه المدينة العالمية نمواً سنوياً مركباً يزيد على 16% خلال العشرين عاماً الماضية، بينما أظهرت الأسواق الأخرى ذات الملف الشخصي العالي نمواً سنوياً مركباً لا يتجاوز 5%، وهو أمر ملحوظ».

وأضاف ريكو: نتوقع أن تواصل العقارات السكنية التابعة للعلامات التجارية نموها الاستثنائي، بوصفها جزءاً من قطاع العقارات السكنية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويمكن أن تؤدي الزيادة في أعداد الأفراد الأثرياء عالمياً إلى إيجاد سوق جديدة للأفراد الطموحين ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مساكن ثانوية أو رئيسية لهم.

وشهدت نسبة الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا زيادةً بنسبة 27% خلال السنوات الخمس السابقة، مما أدى إلى توسع قاعدة عملاء المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية؛ حيث أشارت بعض التقديرات إلى تزايد عدد هؤلاء الأفراد بنسبة 18% في دبي فقط خلال النصف الأول من عام 2022.

ويسهم الأفراد المتنقلون عالمياً، والقادرون على العيش والعمل من أي موقع، في استمرار الطلب المتزايد على المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية. ويشير أحد أبحاث سَفِلز الحديثة، والذي يصنف 15 وجهة للأفراد الذين يعتمدون على العمل عن بُعد لفترات طويلة، إلى تصنيف دبي كواحدة من أبرز ثلاث مدن بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين؛ حيث تم تصنيف الوجهات وفقاً لأدائها من ناحية سرعة الإنترنت وجودة الحياة والمناخ والربط الجوي وإيجارات العقارات الفاخرة.