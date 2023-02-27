دبي تتحول من محطة توقف إلى وجهة عائلية (دراسة)

كشفت مجموعة “فورورد كيز” المتخصصة في تحليلات السفر، إن نسبة المسافرين جواً على درجات السفر “الممتازة” إلى إمارة دبي، ارتفعت بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022.

وأظهرت دراسة أعدتها “فورورد كيز” أن الزيادة النسبية في عدد المسافرين الأثرياء جاءت مدفوعة بالمجموعات، بما في ذلك العائلات، بمعدل يراوح بين ثلاثة وخمسة زوار، إضافة إلى الأزواج.

وأشارت الدراسة إلى أن جاذبية وتطور دبي كوجهة لا ينعكس على ارتفاع مدة الليالي الفندقية التي يقضيها السياح فقط، بل يمتد ليشمل نوعية المسافرين التي تجتذبهم المدينة، والذين أصبحوا ينفقون حالياً مبالغ مالية أعلى في المتوسط.

وألمحت إلى أن دبي تحولت مع مرور الزمن من “محطة توقف” إلى وجهة عائلية مليئة بالمرح، مضيفة أن الإمارة تستفيد الآن من عروضها الغنية بمناطق الجذب والأنشطة، لتشجيع المسافرين على قضاء فترات طويلة ، باعتبارها واحدة من أكثر مراكز النقل الجوي ازدحاماً في العالم.

وقالت إن دبي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متكاملة، كاشفة أن السياح الدوليين الذين يقصدون دبي عبر رحلات جوية يقضون أوقاتاً أطول مقارنة مع السنوات الماضية.

وأكدت أن الإقامات الفندقية الطويلة التي تزيد على أسبوعين كانت أول فئات الإقامة التي تصل إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” عام 2019، ما يدل على الجاذبية المتزايدة لدبي للمسافرين.

وأشارت إلى أن الإقامات المتوسطة التي تراوح بين ست ليالٍ و13 ليلة فندقية تعافت هي الأخرى بقوة، وتجاوزت مستويات عام 2019 في فترات العطلات الرئيسة.

ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة فقد حلت دبي في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة الوجهات السياحية من حيث معدلات إنفاق السياح الدوليين خلال عام 2022 مسجلة نحو 108 مليارات درهم.

واستقبلت الإمارة في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2022 نحو 14.36 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 الذي استقبلت خلاله 7.28 مليون زائر.