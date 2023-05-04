دبي تبني أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، عن خططها لبناء أول مسجد في العالم بتقنية “الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D”، ومن المتوقّع افتتاح المسجد عام 2025 في بر دبي ليستوعب 600 مصلٍّ.

وأوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة دبي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنّ المسجد سوف يتألّف من طابقين، ويمتدّ على مساحة 2000 متر مربع.

وأشارت إلى أن ذلك المسجد سوف يتّسع لنحو 600 مصلٍ، لافتة إلى أن أعمال البناء سوف تنتهي في الربع الأول من العام 2025.

ولفت البيان إلى أنّ هذا المسجد المنتظر “يعدّ باكورة جهود مبذولة لفريق العمل بالدائرة للخروج بالأفكار التي تناغم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.

وفي نيسان / أبريل 2016، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي مبادرة تهدف إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز رائد على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

سي إن إن: #دبي تريد أن تصبح عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وستبني أول مسجد في العالم باستخدام هذه التقنية. pic.twitter.com/1R4BTx5nbF — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 3, 2023

وفي السنوات الأخيرة، تمّ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء كلّ شيء من المنازل إلى الشركات وحتى الجسور. والآن تستعدّ دبي لبناء أول مسجد مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم.

وقال علي محمد عليان السويدي، رئيس قسم الهندسة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة دب (IACAD)، إنه سيتمّ تصنيع المسجد من خليط خرساني، ومن المقرر أن يبدأ البناء بحلول نهاية العام ويتمّ الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025.

وقال السويدي: “لقد اخترنا الطباعة ثلاثية الأبعاد للمسجد لأنها تقنية جديدة ومبتكرة يمكنها توفير الوقت والموارد مقارنة بأساليب البناء التقليدية”. وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ذات تحكّم رقمي، تقوم بخلط مكونات المواد الأولية والإضافات الصناعية، وصبّها لتشكيل الهيكل العام للمبنى أو أيٍّ من عناصره، بحسب المخططات والأبعاد التي تمّ إدخالها في البرامج الإلكترونية لهذه الطابعة.

وأكد السويدي أن هذه العمليات تتم دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، أو الحاجة إلى استخدام القوالب في أثناء عملية التشكيل، كما هو الحال في عملية صب الخرسانة التقليدية.

ويتطلب إنشاء المباني باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد آلات طباعة كبيرة مبرمجة بمعلومات التصميم. يقومون بإخراج مواد البناء من فوهة، وبناء الهيكل في طبقات. الغالبية العظمى من الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الخرسانة، ولكن من الممكن الطباعة باستخدام مواد أخرى مثل الطين.

وبحلول عام 2019، سجّلت دبي الرقم القياسي العالمي لأكبر هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد -مبنى بلدية دبي (يبلغ ارتفاعه 9.5 متر ومساحته 640 متراً مربعاً)- بالإضافة إلى كونه موطناً لأول مكتب مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، ومعمل أبحاث للطائرات بدون طيار مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.