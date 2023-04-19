دبي تؤمن فعاليات العيد عبر 4387 رجل شرطة وسيارات اسعاف وانقاذ

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي اكمال كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، موضحةُ أنها وضعت خطة عمل لكل الإدارات العامة ومراكز الشرطة تسعى من خلالها لتكثيف الدوريات بكافة أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة لتعزيز تواجدها الميداني من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات جاهزة لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال إعدادها خطة أمنية مُتكاملة تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الإزدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الادارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 66 رقيب سير و798 رجل أمن من الشركات الخاصة، و165 مُنقذ على شواطئ دبي، 14 زورق أمن بحري، و 123 سيارة إسعاف، و738 مسعف، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و4387 رجل شرطة، 29 دورية دراجة هوائية، و465 دورية أمنية، 75 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و17 دورية انقاذ بري.

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واللجواء إلى خدمة “عين الشرطة” في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد اللواء الغيثي أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

كما ناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.