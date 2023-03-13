دبي بين 3 مدن عالمية الأكثر جذباً للأثرياء

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن دبي وميامي وسنغافورة تُصنف من بين أكثر المدن جاذبية للملايين المهاجرين، وتشكل المراكز الثلاثة الأولى بين أسواق العقارات الفاخرة حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أسرع هذا العام.

وتؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نزوح الأثرياء الروس، الذين اختاروا المزيد من الخيارات المضيافة، ومنها دبي. في غضون ذلك، تدفع الضغوط التنظيمية من بكين أباطرة المال لشراء منازل ثانية في سنغافورة.

وتستقبل نيويورك نزوح مواطنيها الأثرياء نحو ميامي باستهزاء. يبدو أن النخبة المحلية على يقين من أن مانهاتن كانت وستبقى مركز الجاذبية للكون الثقافي، أو أن المدينة ستكون أفضل حالًا مع هجرة الأغنياء إلى ميامي.

لكن الرضا عن هذا العمق يمكن أن يفسد حتى أعظم مدينة في العالم، خاصة الآن. وينزح الأغنياء من نيويورك بسبب الضرائب المرتفعة، والجريمة المتزايدة، والعداء المناهض للرأسمالية، ويتجهون نحو ميامي على الساحل الجنوبي الغربي للولايات المتحدة المريكية حيث لا ضرائب، والطقس ألطف.

وقد انخفض عدد المليونيرات بنسبة 12 في المائة العام الماضي في نيويورك، و 14 في المائة في هونغ كونغ ، و 15 في المائة في موسكو. وتتعمد دبي وسنغافورة وميامي استغلال هذه الهجرة بفتح أبوابها للأغنياء.

وتقدم دبي الآن “التأشيرات الذهبية” التي تسمح للأثرياء بشراء العقارات والإقامة. هذا يجذب المهاجرين ليس فقط من روسيا ولكن من جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط. الطفرة العقارية في المدينة على قدم وساق، مدفوعة بمشتريات من ثمانية أرقام. وتتم نسبة 80% من المعاملات العقارية نقداً، مما يجعل سوق العقارات أكثر استقراراً مما كان عليه في الفقاعات السابقة.

واعتبرت الصحيفة أن هجرة الوظائف ورؤوس الأموال من المؤشرات الرئيسية للنمو في مكان والانحدار في مكان آخر. وسينتهي المطاف بالمدن العالمية المعادية للثروة إلى تخريب آفاقها الاقتصادية لصالح منافسين أكثر ترحيباً مثل دبي وميامي وسنغافورة.