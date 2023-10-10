دبي بين أفضل 15 مدينة عالمية في مجال التكنولوجيا

احتلت دبي المرتبة 15 كأفضل مدينة للعاملين في مجال التكنولوجيا، بمتوسط راتب قدره 70241 دولاراً و983 وظيفة تقنية متاحة. كما تحتل دبي المركز الثاني عشر من حيث عدد شركات التكنولوجيا بـ 2373 شركة، وفق دراسة نشرها موقع “كلاود زيرو” CloudZero.

وقامت الدراسة بتحليل أفضل 30 مدينة رقمية على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار فرص العمل والرواتب لخمسة مناصب تقنية رئيسية. وأخذت الدراسة في الاعتبار عدد شركات التكنولوجيا، وسرعة النطاق العريض، وإيجار شقة مركزية بغرفة نوم واحدة، والإيجار كجزء من الدخل السنوي لتحديد أفضل المدن للمهن التقنية.

وتم تصنيف واشنطن العاصمة كأفضل مدينة في العالم للعاملين في مجال التكنولوجيا، حيث تتميز بثاني أعلى راتب قدره 132732 دولاراً وثاني أكبر عدد من الوظائف التكنولوجية المتاحة بـ 9370 وظيفة وعدد شركات التكنولوجيا بـ 8348 شركة.

وتتمتع طوكيو بأكبر قدر من الوظائف التقنية المتاحة بـ 36785 فرصة تقنية.

وتوفر هندسة البرمجيات أكبر فرص العمل عن بعد، حيث تم الإعلان عن 9115 وظيفة عن بعد في هندسة البرمجيات.

وتعد الحوسبة السحابية من بين الوظائف التي يشغلها 9.1 مليون شخص في صناعة التكنولوجيا. وقد ظهرت “الوظائف التقنية” في 255000 عملية بحث شهرية على “غوغل” كما زادت قوائم الوظائف التقنية بنسبة 25% في الولايات المتحدة.