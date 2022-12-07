دبي: بيع أغلي فيلا في “لاناي أيلاند” بـ 24 مليون دولار

أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية لمشاريع المدن المتكاملة عن بيع فيلا مانشن فائقة الفخامة مقابل 90.1 مليون درهم، ما يعادل 24 مليون دولار، في حي “لاناي آيلاند” بمشروعها الفاخر تلال الغاف.

وتعتبر الصفقة، التي شاركت فيها شركة الاستشارات العقارية المستقلة “نايت فرانك”، بصفتها وسيطاً عقارياً، أكبر صفقة من حيث القيمة بالنسبة لمنزل واحد في هذه الوجهة المميزة في دبي.

مواصفات الفيلا مانشن

وتعكس هذه الفيلا نمط الحياة الراقي إلى أبعد الحدود، وتغطي مساحة إجمالية واسعة تبلغ أكثر من 30 ألف قدم مربع كبيرة، مع حدائق واسعة ذات مناظر طبيعية تمتد إلى الواجهة المائية الخاصة بها.

صممت الفيلا شركة الهندسة المعمارية الجنوب أفريقية الحائزة على الجوائز، SAOTA، بينما تم تصميم الديكورات الداخلية رفيعة المستوى من قبل خبيرة التصميم الداخلي العالمية، كيلي هوبين.

تتميز الفيلا فائقة الفخامة والمؤلفة من ثماني غرف نوم، بالعديد من العناصر الفريدة من نوعها، بما في ذلك صالة عائمة مطلة على المياه مباشرة، وسطح يوفر إطلالة بانورامية على البحيرة، وفناء داخلي يضفي إضاءة طبيعية داخلية ويوفر جمالية بصرية قوية مع نباتات خضراء مورقة في قلب المنزل.

وتقع الفيلا على جزيرة خاصة منعزلة وسط المياه الكريستالية لبحيرة لاغون الغاف التي تغطي مساحتها 150 ألف متر مربع في قلب مشروع “تلال الغاف المميز”.

تحتوي الفيلا على مرآب تحت الأرض ذي نوافذ زجاجية كاملة يتسع لـ 12 سيارة، ومنطقة خدمة ذات مدخل منفصل، ومطبخين خلفيين، ومساكن منفصلة للموظفين تتسع لما يصل إلى 12 موظفاً، ومسرح منزلي، وصالة للألعاب الرياضية.

وكانت شركة ماجد الفطيم العقارية قد أعلنت إطلاق 13 فيلا مانشن في لاناي آيلاند، وهو ما حاز اهتمام الكثير من المستثمرين والمشترين، لا سيما من فئة أصحاب الثروات الفائقة، التي تمثل مجتمعاً عالمياً حصرياً شهد نمواً بنسبة 9% في العام الماضي.

ومع تأخر توفر المنازل فائقة الفخامة في دبي مقارنة بوتيرة الزيادة في الطلب، فإن هذا القطاع يواجه نقصاً ملموساً، وستساهم لاناي آيلاند بشكل كبير في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق على مثل هذه العقارات فائقة الفخامة.