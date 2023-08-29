دبي.. بيع قطعة أرض بـ 209 ملايين درهم

شهدت السوق العقارية في دبي اليوم، بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 41704 قدم مربع بسعر 209 ملايين درهم.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ان الارض تقع في منطقة “ايميرتس ليفينج” التي تضم مجمع تلال الامارات وعددا من الاحياء السكنية الراقية.

وتبلغ مساحة الارض 41704 قدم مربع وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 5011 درهم.

وبلغت المبيعات المسجلة اليوم لدى الدائرة حتى الآن 1.19 مليار درهم قيمة 430 صفقة بيع.

ويذكر أنه في يوم أمس أعلنت شركة “جيه إل إل”، عن شراء قطعة أرض مميزة في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم في واحدة من أعلى صفقات بيع الأراضي قيمةً في دبي خلال عام 2023.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المذكورة 56,295 قدماً مربعة مع مساحة بناء تبلغ 120,000 قدم مربعة، وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني استثنائي يتضمن مساحات للتسوق ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات.