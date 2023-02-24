دبي بلينغ.. المشاركون أجبروا على التنازل على الحقوق المعنوية

أظهر عقد اطلع عليه موقع “أريبيان بزنس” أن المشاركين في برنامج “دبي بلينغ ” أجبروا على التنازل على “حقوقهم المعنوية” من قبل شركة الإنتاج “ديفرنت بروداكشنز“.

ونص العقد على أن لشركة الإنتاج كامل الحق بالتصرف دون العودة للمشاركين في البرنامج ” ” يقر المدير ويؤكد أن الممثل (الشخص المشارك في البرنامج) يعترف بأن “ديفرنت بروداكشنز” لها الحق غير المحدود في تحرير البرنامج أو نسخه أو تغييره أو تعديله أو اجتزائه أو تكييفه أو ترجمته”.

وأضاف:” يتنازل الممثل بشكل لا رجعة فيه عن مزايا أي حكم من أحكام القانون يعرف باسم “الحقوق المعنوية” أو أي قوانين مماثلة في أي أمور قضائية “.

البدل المالي في دبي بلينغ

بالإضافة إلى التنازل عن الحقوق المعنوية، أظهر العقد أيضاً أن كل مشارك حصل على 2500 دولار فقط لكل حلقة (9175 درهما) وهو ما كشفه تقرير” أريبيان بزنس “السابق خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر العقد أن الموسم الثاني من “دبي بلينغ” في طور التحضير، مع إمكانية تقديم موسم ثالث. وسيحصل المشاركون على زيادة في الأجر بنسبة 5 % عن كل موسم.

وجاء في العقد: “يحق للممثل، في الموسم الأول من البرنامج، الحصول على مكافأة محسوبة على أساس 2500 دولار أمريكي لكل حلقة شارك و/أو ظهر فيها”.

وأضاف: “في حالة بقاء الممثل لموسم لاحق، تنطبق المكافأة على هذا الموسم (المواسم) اللاحقة، وتحتفظ ديفرنت بروداكشنز بالحق في تطبيق ما لا يزيد عن 5% زيادة موسمية”.

وتشير الحقوق المعنوية عادة إلى الحقوق التي يتمتع بها المبدعون في العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر في النصوص القانونية المدنية.

البرنامج الذي تدعي نتفليكس أنه يدور حول حياة 10″ مليونيرات “في دبي، يصور حاليا موسمه الثاني.

وحام حول برنامج ” دبي بلينغ “الكثير من الجدل خلال الشهر الماضي، مع انتشار أخبار عن طرد احدى المشاركات.

كما أطلقت المنصة تحقيقاً لمعرفة مصدر تسريب قيمة البدل المالي الذي تقضاه المشاركين، حيث قال أحد المصادر في الشركة لأريبيان بزنس إنهم” مصممون على العثور على الجاسوس “الذي سرب المعلومات.

وتسبب الكشف عن البدل المالي في إحراج كبير للمشاركين في البرنامج الذين كانوا يطالبون بمبالغ أعلى بكثير للظهور العام.

وبالمقارنة، حصلت عائلة كارداشيان الشهيرة على 100 مليون دولار لبرنامج من موسمين و 40 حلقة، وفقا لصحيفة “فاريتي” التي أشارت إلى أن كل فرد من عائلة كارداشيان حصل على حوالي 15 مليون دولار.

وتقدر قيمة نتفليكس بـ 160 مليار دولار، بإيرادات بلغت 7.85 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022. كما أضافت 7.66 مليون مشترك إضافي خلال نفس الفترة.