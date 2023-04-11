فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دبي.. انتعاش أداء القطاع الخاص خلال مارس 2023

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دبي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الصادر عن إس آند بي غلوبال، خلال آذار/مارس الماضي ليسجل 55.5 نقطة مقابل 54.1 نقطة في شباط/فبراير 2023.

وانتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي، في آذار/مارس الماضي، وسجلت قراءة المؤشر أعلى مستوى في 5 أشهر.

ولفت المؤشر إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ظل فوق المستوى المحايد – 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في إس آند بي جلوبال، إن المؤشر عاد للارتفاع في آذار/مارس من أقل مستوى في 12 شهراً كان قد سجله في شباط/فبراير.

وأرجع أوين هذا التحسن إلى الزيادات اللاحقة في مستويات التوظيف ومشتريات المكونات كانت الأكثر حدة في نحو 5 سنوات، ما يسمح للشركات بزيادة إنتاجها إلى أقصى حد في 6 أشهر.

ومع ذلك، هناك مزيد من التباطؤ في نمو الأعمال الجديدة، يظهر أن نمو الطلب مستمر في الضعف من ذروة ما بعد “كوفيد 19” مع ظهور انزلاق ملحوظ في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة، وهذا يشير إلى أن النمو السريع للنشاط قد لا يكون مستدام.

وخلال آذار/مارس، شهد كل من الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات نمواً قوىاً، فيما تحسن طلب العملاء بشكلٍ ملحوظ، ما أدى إلى زيادة هي الأقوى للنشاط منذ أيلول/سبتمبر، حسب التقرير.

 كما ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، لكن معدل التوسع كان أقل قليلاً عن شباط/فبراير، وكان الأقل في ما يزيد على عام.

وتشير البيانات إلى أن معدل خلق الوظائف في دبي ارتفع بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2018، على الرغم من أنه لا يزال متواضعاً بشكل عام

ونما مخزون المدخلات بأسرع معدل منذ مايو 2018، حيث اشترت الشركات كميات أكبر من المواد الخام لخدمة المشاريع القائمة والجديدة.

وشهدت أسعار مدخلات الإنتاج زيادة إضافية في آذار/مارس، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمنت والحديد، وكذلك ارتفاع طفيف في أجور الموظفين.

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