دبي الأولى ومراكش الثامنة.. ما هي الوجهات الأكثر شعبية في العالم لعام 2023؟

صنفت دبي بأنها الوجهة الأكثر شعبية في العالم للعام الثاني على التوالي وفق اختيار المسافرين وذلك بحسب مؤشر موقع “تريب أدفايزر” المتخصص.

وتم تحديد الفائزين بالجوائز بناء على جودة وكمية المراجعات والتقييمات الخاصة بالعديد من الفئات الفرعية من المسافرين في “تريب أدفايزر” لأماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها في وجهات حول العالم على مدار 12 شهراً بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022.

وقال موقع “تريب أدفايزر” عن دبي: “مدينة الذهب” المفضلة لدى المشاهير والمؤثرين، تواصل جذب السياح من جميع أنحاء العالم بحثاً عن حصة من الفخامة”.

وجاءت بالي في أندونيسيا في المركز الثاني، بتفوقها على العاصمة الإنكليزية لندن الثالثة، وحلت روما في المركز الرابع وباريس خامسة.

وجاءت مدينة مراكش المغربية في المركز الثامنة، خلف كانوكون المكسيكية (السادسة) وجزيرة كريت اليونانية (السابعة) وتقدمت على جمهورية الدومينيكان (التاسعة) واسطنبول التركية (العاشرة).

دبي تبرز مكانتها كإحدى الوجهات التي تحظى بتقدير دولي واسع النطاق

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن حصول الإمارة على المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة “تريب أدفايزر”: “بعد أيام قليلة من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة، وتضمنت أهدافها تأكيد مكانة دبي بين أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال، يأتي هذا الإنجاز العالمي وللعام الثاني على التوالي، وباختيار ملايين المسافرين من حول العالم، ليؤكد جدارة دبي وقدرتها على تحقيق هذا الهدف ويبرز مكانتها كإحدى الوجهات التي تحظى بثقة كبيرة وتقدير دولي واسع النطاق”.

بعد أيام من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن أهدافها جعل دبي من أهم 3 وجهات سياحية للزائرين من حول العالم، جاءت دبي في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة "تريب أدفايزر" pic.twitter.com/k1PNNeSPmR — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 18, 2023

ونوّه بأهمية هذا الإنجاز وما استند إليه من مقومات قائلاً: “التنوع الكبير للقطاع السياحي ما بين سياحة العطلات وسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات في دبي تدعمه بنية تحتية رفيعة المستوى ومرافق سياحية وخدمية وترفيهية بالغة التميز بالمعايير العالمية، وتسهيلات وخدمات لوجستية من الأفضل عالمياً.. عناصر لا يتوقف العمل على تطويرها ورفع مستوى جودتها وكفاءتها لتظل دبي دائماً المدينة المفضلة والنموذج المُلهم في إيجاد كل ما يلزم للترحيب بضيوفها من مختلف بلدان العالم وضمان راحتهم وسعادتهم”.

ووجّه ولي العهد الشكر إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي كثمرة للتعاون النموذجي بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن شراكة هدفها تعزيز خطى دبي على طريق الريادة العالمية ضمن مختلف المجالات، لاسيما على صعيد قطاع السياحة والسفر، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ تلك المكانة والارتقاء بها بتبني أفضل الممارسات و تأكيد دور دبي في تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي عالمياً بتقديم نماذج جديدة ومتطورة لمعايير الجودة في السياحة والسفر، وتوفير كل ما يحتاج الزائر من متطلبات تضمن له الراحة والسعادة.

وقالت سارة فيرشين، رئيسة التحرير في “تريب أدفايزر”: “لقد شهدنا عودة الطلب على السفر في عام 2022، والتوقعات لهذا العام مشرقة. لقد عادت الرحلات الطويلة، ونرى الكثير من الأمريكيين متحمسين للتخطيط لرحلات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة منذ عدة سنوات. عادت مدن مثل باريس ولندن للبروز، بعد تراجعها أمام وجهات أقل اكتظاظاً بالسكان طوال فترة الوباء”.