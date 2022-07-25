دبي المدينة الأولى عالمياً خارج أمريكا في تشغيل مركبات “كروز”  ذاتية القيادة

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة “كروز”، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني في دبي، بدأت “كروز” أمس، تشغيل مركبتي “شيفروليه بولت” الكهربائية، لتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة.

وسيجري تشغيل مركبتي “شيفروليه بولت” الكهربائية في المرحلة الأولى في شوارع منطقة جميرا، بإشراف سائقين متخصصين، وتستخدم تقنية كروز خرائط عالية الوضوح للبيئة المحيطة، يتم إنشاؤها باستخدام مركبات متخصصة لرسم الخرائط، مزودة بمجموعة من المستشعرات تشمل أجهزة لاكتشاف الضوء وتحديد المدى، وكاميرات وتجهيزات أخرى، وسيتم قيادة هذه المركبات في كافة أنحاء المدينة لتجميع بيانات تُستخدم بعد ذلك لإنشاء خريطة صالحة للملاحة للمركبات ذاتية القيادة والحفاظ عليها.

وتتشارك “كروز”، وهي الشركة الفرعية للمركبات ذاتية القيادة التي تمتلك شركة جنرال موتورز أغلبية أسهمها، نفس الرؤية مع جنرال موتورز، في مساهمة المركبات ذاتية القيادة، في تحقيق مستقبل آمن وأقل ازدحاماً للجميع، ما يوفر مزايا هائلة للمجتمع من حيث تعزيز سلامة وسائل النقل وتسهيل الوصول إليها، وهذه الجهود من شأنها أن تسهم وبشكل واضح في تعزيز رؤية جنرال موتورز المتمثلة في صفر حوادث مرورية، وصفر انبعاثات كربونية، وصفر ازدحامات مرورية.

وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن مرحلة تجهيز الخرائط الرقمية، تعد مرحلة مهمة في عملية تشغيل سيارة “أوريجن” ذاتية القيادة، التي ستبدأ العام المقبل بعدد محدود، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وقعت في نيسان/أبريل 2021، اتفاقية مع شركة “كروز” التي تدعمها جنرال موتورز لتشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.