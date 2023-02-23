دبي القابضة تسعى لبيع منتجع بـ 218 مليون دولار

تجري “دبي القابضة“، الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة الإمارة، محادثات لبيع الفرع المحلي لمنتجع “نيكي بيتش” كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الصفقة، إذ تسعى دبي إلى الاستفادة من تدفق السياح والوافدين الجدد.

يضم المنتجع الشاطئي الفاخر “نيكي بيتش ريزورت آند سبا دبي” 117 غرفة و15 فيلا فاخرة للغاية و63 مسكناً خاصاً على الواجهة البحرية لمشروع لؤلؤة الجميرا، وقُدرت قيمته بنحو 800 مليون درهم (218 مليون دولار) في المفاوضات، وفق ما كشفه أشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المناقشات.

وأوضح الأشخاص أن “نيكي بيتش” يعمل مع شركة “جونز لانغ لاسال” على البيع المحتمل، وتقوم شركة الاستشارات العقارية بترتيب محادثات مع الأطراف المهتمة، كما أكدوا أن المداولات ماتزال جارية، ومازال من غير المؤكد بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ الصفقة.

لم يكن ممثل “دبي القابضة” متاحاً على الفور عند الاتصال لطلب التعليق. ورفض ممثلو “نيكي بيتش” و”جيه إل إل” التعليق على الأمر.

وقام رجل الأعمال جاك بنرود بتأسيس العلامة التجارية الشهيرة لإقامة الاحتفالات في 1998، والتي تتميز بنواديها الشاطئية الصاخبة في ميامي وسانت تروبيه. وتُشغّل المجموعة الآن 11 نادياً شاطئياً وخمسة فنادق ومنتجعات من تايلندا إلى إيبيزا، كما تضم قطاعاً للأزياء. وتم افتتاح “نيكي بيتش ريزورت آند سبا دبي” في 2016، وحقق معدلات إشغال بلغت 85% في عامه الأول، وفقاً للشركة.

وفي حال إتمامها، قد تكون هذه الصفقة هي الأحدث بالنسبة لـ”دبي القابضة”، في سلسلة من الصفقات التي يقوم بها التكتل المدعوم من الدولة. باعت الشركة العام الماضي حصة 50% في مشروع خور دبي إلى شركة إعمار العقارية كجزء من صفقة بقيمة 7.5 مليار درهم (ملياري دولار). كما طرحت “دبي القابضة” حصة بمجموعة “تيكوم” في طرح عام أولي، وجمعت في يونيو خلاله 454 مليون دولار.

وانتعشت صناعة السياحة في دبي منذ ظهورها كملاذ آمن خلال الوباء، متفوقة بذلك على حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي سادت أماكن أخرى حول العالم. وبلغ متوسط ​​معدل إشغال الفنادق في الإمارة نحو 73% العام الماضي، كما سجل متوسط ​​سعر الغرفة اليومي 188.70 دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية “سي بي آر إي” ، وارتفع العائد لكل غرفة متاحة- وهو مقياس رئيسي للربحية- إلى 137.40 دولار حتى رغم إضافة المزيد من الغرف.

وأصبح “أتلانتس ذا رويال” ثاني منتجع لسلسلة أتلانتس في دبي- الشهر الماضي أحدث إضافة إلى مشهد الضيافة المزدهر في المدينة. وجرى عقد حفل موسيقي لكبار الشخصيات في افتتاح الفندق قدمت فيه النجمة بيونسيه عرضاً تقاضت فيه 24 مليون دولار.

يوجد في دبي حالياً حوالي 148 ألف غرفة فندقية ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من 13 ألف غرفة أخرى هذا العام، وفقاً لتقرير في شهر نوفمبر صادر عن شركة “جونز لانغ لاسال”.