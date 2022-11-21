دبي: العطلة الحكومية في يوم الشهيد واليوم الوطني من 1 إلى 3 ديسمبر

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اليوم، أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 51 لدولة الإمارات للهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر، وتستمر حتى يوم السبت الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2022، وباعتبار ان يوم الأحد يوم عطلة أسبوعية في الإمارات، فإن الدوام الرسمي يستأنف يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022، كما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي:

الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات.

الموظفون ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال أيام العطلة.