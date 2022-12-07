دبي: السجن والترحيل لوافد أسيوي أدين بتزوير وثائق للاحتيال على شركة إماراتية

ألقت شرطة دبي القبض على وافد آسيوي، يبلغ من العمر 43 عاما، بتهمة تزوير وثائق وهوية لخداع شركة والاستيلاء على مبلغ 52000 درهم إماراتي، ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

وحكم القضاء الإماراتي على الرجل بالسجن لمدة شهر قبل ترحيله إلى بلده الأصلي.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن:

المتهم أنشأ بريدا إلكترونيا مزورا مرتبطا بشركة ذائعة الصيت؛ من خلال اختراق مراسلات الشركة.و

أرسل المتهم بريدا إلكترونيا إلى الشركة المستهدفة يفيد بأنه يجب تحويل المبلغ إلى حساب ا لشركة لتقديم عطاء.

قدم المحكوم عليه مستندات مزورة إلى مدير الشركة المستهدفة لتسهيل تحويل الأموال.

احتوت الوثائق المقدمة على معلومات خاطئة وختم مزيف وتفاصيل حساب مصرفي ملفق.

ولدى تحويلها المبلغ، تواصلت الشركة، ضحية عملية الاحتيال، مع ممثلي الشركة التي انتحل المتهم صفتها، لتكتشف الخديعة التي تعرضت لها.

وقضت المحكمة بالحكم على الرجل بالسجن لمدة شهر، ورد المبلغ، وترحيله بمجرد انتهاء العقوبة.