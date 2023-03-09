أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار “يدوم الخير”؛ مستهدفة تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية لاستدامة العطاء ، وتوفير الرعاية الأكبر لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة وإحداث نقلة نوعية في حملاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بمقرها في دبي، بحضور عادل السويدي مدير العمليات والإدارات وعضو مجلس الإدارة، و أحمد السويدي المدير التنفيذي وحسن محمد حسن فاضل المدير التنفيذي لدائرة نظم المعلومات لمؤسسة الإمارات العامة للبترول ومديري إدارات الجمعية وموظفيها.

وقال المدير التنفيذي لـ “دبي الخيرية”، إن مشروع إفطار الصائم داخل الدولة يتضمن 300 ألف وجبة إفطار بتكلفة 4.5 مليون درهم، وأن إفطار صائم خارج الدولة في مساجد المتبرعين الذين بنوا مساجد بالتعاون مع دبي الخيرية خلال السنوات الماضية بقيمة 10 ملايين درهم ويصل عدد المستفيدين من وجبات الإفطار خارج الدولة إلى مليون شخص.

وأشار السويدي، إلى المير الرمضاني داخل الدولة وخارجها والذي يستهدف الوصول إلى 6500 أسرة بقيمة تتجاوز مليوني درهم، وكفالة الأيتام داخل الدولة وخارجها تستهدف 1100 يتيم جديد بكفالة سنوية إجمالها 2.160.000 درهم.

ولفت إلى استفادة 2500 شخص من الأيتام والفقراء من كسوة العيد، وفيما يخص زكاة الفطر تستهدف الجمعية الوصول إلى 40 ألف مستفيد في نهاية الشهر الفضيل ، ودعا المؤسسات والهيئات والتجار والأفراد للمبادرة بمشاركة زكاة أموالهم في مشاريع الخير لتصل إلى مستحقيها الذين تم دراسة حالتهم جيداً من قبل الجمعية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دبي الخيرية ومؤسسة الإمارات العامة للبترول ممثلة بـ حسن محمد حسن فاضل المدير التنفيذي لدائرة نظم المعلومات، والذي أكد على دور مؤسسة الإمارات العامة للبترول المجتمعي في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية عبر التعاون مع جمعية دبي الخيرية.

وسلّم السويدي درعاً تكريماً لمؤسسة الإمارات العامة للبترول على جهودها ودعمها للأعمال الخيرية.