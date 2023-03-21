دبي، التضخم يرتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر

ارتفع التضخم في دبي لأعلى مستوى منذ كانون الأول / ديسمبر الماضي خلال شباط / فبراير الماضي ليصل إلى 4.9%، وسط قفزة في أسعار الخدمات الترفيهية بنسبة تجاوزت 21%، وفق بيانات مركز دبي للإحصاء.

وقد قفز التضخم خلال ديسمبر الماضي فوق 5%، لكنه تباطأ في كانون الثاني / يناير إلى 4.6%.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال شهر فبراير الماضي الى 106.91 نقطة مقارنة مع يناير 2023 والذي سجل خلاله 106.09 نقطة، بحسب بيانات حديثة لمركز دبي للإحصاء.

وارتفع التضخم السنوي في الإمارة الى 4.9% نتيجة لارتفاع أسعار 12 مجموعة إنفاق رئيسية هي: الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 21.11%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 9.42%، الملابس وملبوسات القدم 6.82%، الطعام والمشروبات 6.29%، التامين والخدمات المالية 5.41%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.87%، المطاعم والفنادق 4.47%، خدمات النقل 4.28%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 4.22%، خدمات التعليم 0.78%، الصحة 0.83%، وأخيرا خدمات المعلومات والاتصالات 0.17%. بينما تراجعت مجموعة التبغ بنسبة 8.11%.

وعلى نطاق شهري؛ ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر فبراير الى 0.77%، بعدما سجل أول انكماش شهري له في يناير 2023 بنسبة -0.58%.

وارتفعت أسعار 9 سلع وخدمات رئيسية على أساس شهري هي: التأمين والخدمات المالية 4.74%، النقل 3.67%، الملابس وملبوسات القدم 1.32%، الطعام والمشروبات 0.70%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.47%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.33%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.03%، الترفيه والرياضة والثقافة 0.16%، المعلومات والاتصالات 0.01%.

وتراجعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 0.09%، واستقرت الأسعار الشهرية لمجموعات كل من: التبغ، الخدمات الصحية، والتعليم.

وتشهد دبي منذ العام الماضي طفرة اقتصادية، بجانب إقبال غير مسبوق على العقارات دفع أسعارها إلى مستويات قياسية، كما قفزت أسعار الإيجارات أيضاً، وسط تدفق من المستثمرين الروس الراغبين في حماية ثرواتهم عقب غزو أوكرانيا، إلى جانب المستثمرين الإسرائيليين، ومليونيرات العملات المشفرة، وكبار مديري صناديق التحوط، وفق تقرير سابق لشركة الاستشارات العقارية “سي بي آر إي غروب”.

ورغم الطفرة، إلا أن نمو قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارة ارتفع بأدنى معدل في 12 شهراً في ظل تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، كما تم تسجيل ضغوط متجددة على الأسعار بالرغم من تحسن ظروف سلاسل التوريد على نحو ملحوظ وزيادة الإنتاج بأقصى معدل في 4 أشهر، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات.

ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً تجاه الإنتاج المستقبلي في شهر فبراير، مما يعكس الثقة في أنَّ ظروف الطلب ستستمر في التحسن وتتجنّب الاضطراب الناجم عن تراجع المناخ الاقتصادي العالمي.