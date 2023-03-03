عمومية دبي التجاري تقر توزيعات النقد والمنحة

صادقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 26.05% (ما يعادل 26.05 فلس للسهم)، وأسهم منحة بنسبة 6.51% (ما يعادل 6.51 سهم لكل 100 سهم) من رأس المال عن عام 2022.

وحقق البنك أرباح صافية قياسية 1,82 مليار درهم في 2022 بنمو 25,8% مقارنة مع 2021. وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3,81 مليار درهم بنسبة 19,8% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 997 مليون درهم مرتفعة بنسبة 15,2%.

كذلك، بلغت الأرباح التشغيلية 2,81 مليار درهم مرتفعة بنسبة 21,5%. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 991 مليون درهم مرتفعا بنسبة 14,3%.

وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,04% كما في 31 ديسمبر 2022، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,90% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12,40%.

وانخفض إجمالي القروض بنسبة 1,1% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 ليصل إلى 79,6 مليار درهم، كما بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,09% منخفضة بـ 91 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021

المصدر: صحيفة الخليج