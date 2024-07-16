دبي.. الانتهاء من مشروعين عقاريين قبل الموعد في قرية جميرا الدائرية

أعلنت بن غاطي للتطوير العقاري، عن الانتهاء المبكر من مشروع بن غاطي كورنر، وذلك بعد استكمال مشروع بن غاطي إميرالد الذي تم تنفيذه مؤخرًا. وأقيمت مراسم قص الشريط بمناسبة الانتهاء المبكر للمشروعين وتقول الشركة إن المشروع حقق نجاحًا هائلًا عند بيعه بعد وقت قصير من إعلان إطلاقه واكتماله قبل الموعد المحدد للتسليم. ويرجع هذا الإنجاز إلى توفير مرافق التصنيع المتطورة في بن غاطي والتي تمنح المطور التحكم الكامل في تحديد المواد المستخدمة وتنفيذ عمليات البناء، إلى جانب ضمان الجودة والحرفية التي تحقق سرعة تسليم المشروعات قبل موعدها.

رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن غاطي، أشار إلى سرعة الإنجاز قائلا: “إن سرعة الانتهاء من مشروع بن غاطي كورنر بعد فترة وجيزة من إنجاز مشروع بن غاطي إميرالد يؤكد على التزامنا بتسليم منازل تتسم بالرقي والجودة العالية وأيضًا تفاني فريقنا لتلبية متطلبات السوق وحرصنا الدائم في بن غاطي على تجاوز التوقعات”.

ويتمتع مشروع بن غاطي إميرالد بتصميم مبتكر وتقنيات هندسية تعكس الهوية البصرية لشركة بن غاطي. ويضم المشروع مجموعة كبيرة من وسائل الراحة التي تشمل مسابح للأطفال والكبار، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق خضراء، تمنح جميعها الملاك تجربة معيشية متكاملة. وتقدم بن غاطي إميرالد مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تبدأ من غرفة وصالة إلى ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للمحلات التجارية والمكاتب. ويضم المشروع 281 وحدة سكنية و38 وحدة للمكاتب و9 محلات تجارية موزعة على 26 طابقًا.

يقع المشروعان في منطقة قرية جميرا الدائرية النابضة بالحياة، ليستمتع المقيمون بمزيج مثالي من الهدوء والطرق الميسرة للوصول بسهولة إلى المواقع. ويوفر الموقع الاستراتيجي للمشاريع أيضًا سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية في دبي، مما يجعلها فرصة استثمار جذابة توفر عوائد فورية ومربحة للمهتمين من المستثمرين.