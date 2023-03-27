دبي الأولى عربياً في عوائد الاستثمار العقاري

كشف موقع “نومبيو” أن إمارة دبي تصدرت مؤشره الخاص بعوائد الاستثمار العقاري على صعيد الوطن العربي، بعدما أظهر تنافسية واضحة لعقارات الدولة في تحقيق الربحية مقارنة بالأسواق الأخرى على الصعيد الإقليمي.

وأصبحت دبي وجهة مفضلة لأصحاب رؤوس الأموال لشراء العقارات متقدمة على الكثير من الأسواق المحيطة والجاذبة في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا، استناداً إلى معدل الربحية المحقق مقابل القيمة المدفوعة وحجم رأس المال المستثمر من قبل المشترين.

وأفادت المؤشرات المحلية لرصد الأسعار بوجود ثبات نسبي في أسعار شراء العقارات في سوق دبي دون تغيرات ملحوظة مقابل الأسعار السائدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي تقلص الحد الأدنى لأسعار البيع للعقارات بسوق أبوظبي بحوالي 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت بيانات “نومبيو” عن أسعار قطاع العقارات زخماً واضحاً تحققه عقارات الإمارات بشكل عام مقابل أسعار الشراء والقيمة المحققة من إعادة تأجير الوحدات في ظل معدلات الأسعار الإيجارية السائدة بمناطق الاستثمار العقاري الحر، حيث تنافس جاذبيتها بشكل واضح أسواقاً دولية نشطة مثل سنغافورة وهونج كونج وآيسلندا وسويسرا والولايات المتحدة وأيرلندا.

وبلغ متوسط العائد السنوي على العقارات في دبي 9 %، سواء على صعيد العقارات داخل مركز المدينة أو في المناطق الأخرى التابعة للإمارة.

وجاءت أبوظبي أيضاً بمتوسط 8 % على صعيد العائد المحقق حيث ينشط بها أداء العقارات ولاسيما في مناطق شراء الأجانب.

ويتراوح المتوسط السائد للعائد الإيجاري في دبي ما بين 5 و9 % باختلاف التوزيع الجغرافي لمناطق الاستثمار وبمقدمتها مجمع دبي للاستثمار ومنطقة “الجميرا” ومدينة “محمد بن راشد” ومنطقة “دبي هيلز استيت” و”دبي هاربور” ومنطقة مارينا دبي وغيرها.

وتراوح العائد الإيجاري عن عقارات أبوظبي عن الفترة الأولى من العام الجاري ما بين 3 و8.5 % وذلك ضمن 6 مناطق استثمارية رئيسية تتيح شراء العقارات الحر لكل من المواطنين والأجانب منها جزيرة الريم وجزيرة ياس وشاطئ الراحة ومنطقة الريف والسعديات ومنطقة مصدر.

وأفاد رصد أسعار البيع بأن الحد الأدنى لسعر القدم المربع في عقارات أبوظبي قد تقلص حالياً إلى 650 درهماً مقابل 700 درهم منذ 6 أشهر، وتحديداً بداية الربع الأخير من 2022، في الوقت الذي وصل السقف الأعلى لسعر القدم المربع حوالي 2200 درهم في مناطق العقارات الأكثر غلاءً في الأسعار.