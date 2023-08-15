دبي الأولى عالمياً في توقعات ارتفاع أسعار العقارات

لا تزال مدينة دبي تتصدر مدن العالم الرئيسة في توقعات ارتفاع أسعار العقارات السكنية لعام 2023، رغم أن نسبة الزيادة في الأسعار يُرجّح أن تنخفض هذا العام إلى 14% من 44% في 2022، وفق أحدث تقرير صادر اليوم عن شركة العقارات “نايت فرانك“.

وقالت الشركة إنه من بين 26 مدينة تتبع تغيرات أسعار المساكن فيها، لا تزال دبي في صدارة التصنيف العالمي للعام الجاري، وإن من هذه المدن، 20 مدينة لا تزال مرشحة لتسجيل نمو ثابت، أو حتى زيارة مطردة في الأسعار خلال 2023. لكن مع ذلك، دبي تبتعد في الصدارة عن أقرب منافساتها، طوكيو وباريس ومدريد وميامي، إذ تتوقع الشركة ألا تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار العقارات في هذه المدن الأربع 4% خلال 2023.

ومن بين 26 مدينة تم تتبعها ، من المتوقع أن تشهد ست مدن أداءً أقوى مما كان متوقعًا قبل ستة أشهر ، وظلت تسع مدن على حالها ، وتتوقع المدن الإحدى عشرة المتبقية نموًا أضعف.

وتحسنت التوقعات الخاصة بجنيف وفانكوفر أكثر من حيث النسبة المئوية ، في حين أن برلين وإدنبرة ودبلن ولوس أنجلوس وزيورخ ولشبونة قد تدهورت أكثر من غيرها ، على الرغم من أن الانخفاضات لا تزال صغيرة نسبيًا بين 2% و 4%.

وفي تقرير سابق أصدرته “نايت فرانك” عن أداء سوق العقارات في المدن العالمية الرئيسية خلال الربع الأول من 2023، أشارت الشركة إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في دبي قفزت بنسبة 149% في نهاية آذار / مارس مقارنة بمستوياتها في بداية جائحة كورونا خلال الربع الأول من 2020، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على العقارات الفاخرة التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر في الإمارة.

وفي تحليلها للأسواق، تقول “نايت فرانك” إن تداعيات التضخم المرتفع وحملة رفع أسعار الفائدة حول العالم، انعكست على حجم مبيعات العقارات الفاخرة في المدن الرئيسية حول العالم، لكنها ظلّت بعيدة عن الأسعار، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن سوق العقارات الفاخرة تظل بعيدة عن تأثيرات السياسات النقدية، نظراً لأن نسبة كبيرة من المشترين (46%) يدفعون نقداً ثمن العقارات التي يشترونها.