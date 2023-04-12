دبي الأولى إقليمياً والـ 14 عالمياً في مؤشر مدن الإبتكار

احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والـ14 عالمياً في تصنيف “مؤشر مدن الابتكار 2022-2023″، الصادر عن مؤسسة “تو ثينك ناو” الأسترالية، 2THINKNOW ، متفوقةً على مدن أمريكية مثل سياتل وأتلانتا، وأوروبية مثل ميونيخ وفيينا ومدريد وأمستردام وعلى سيدني الأسترالية.

واعتمد التصنيف السنوي السادس عشر لمؤشر مدن الإبتكار الطريقة الكمية الأصلية، مستنداً إلى 162 مؤشرًا (بما في ذلك دراسة أكثر من 1000 نقطة بيانات من المدخلات) لكل مدينة.

واحتلت أبوظبي المرتبة الثانية إقليمياً والـ 75 عالمياً، ثم جاء ترتيب المدن في الدول الخليجية كالآتي:

الدوحة في المرتبة الثالثة خليجياً والـ 162 عالمياً.

الشارقة الرابعة خليجياً والـ 209 عالمياً.

جدة الخامسة خليجياً والـ 307 عالمياً.

الكويت السادسة خليجياً والـ 331 عالمياً.

الرياض السابعة خليجياً والـ 350 عالمياً.

المنامة الثامنة خليجياً والـ 367 عالمياً.

عجمان التاسعة خليجياً والـ 396 عالمياً.

مسقط العاشرة خليجياً والـ 397 عالمياً.