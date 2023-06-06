دبي: ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 99% خلال مايو

سجل سوق الشقق في إمارة دبي نمواً بنسبة 99 % في قيمة المبيعات خلال ايار/مايو 2023 وسط تزايد الصفقات بنسبة 92%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 8.242 ألف صفقة بيع لشقق سكنية الشهر الماضي بقيمة 17.5 مليار درهم، وهي أكبر قيمة للمبيعات يسجلها سوق الشقق في دبي خلال شهر على الإطلاق.

وأوضحت البيانات أن شهر أيار/مايو من العام الماضي سجل عدد صفقات 4.289 ألف صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 8.8 مليارات درهم.

وكان شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري قد سجل 7.039 ألف صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 14.6 مليار درهم، فيما سجل شهر شباط/فبراير 5883 صفقة بقيمة 11.8 مليار درهم.

وشهد شهر آذار/مارس تسجيل 8.779 ألف صفقة بقيمة 15.7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال شهر نيسان/أبريل 10.8 مليارات درهم، ومع مبيعات شهر أيار/مايو القياسية.

ووصل إجمالي مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 70.6 مليار درهم، وهو ما يوازي مبيعات الشقق خلال العامين 2019 و2020 مجتمعين، كما يفوق مبيعات الشقق في عام 2021 بأكمله والتي بلغت 58.7 مليار درهم.

ويأتي أداء سوق الشقق السكنية في ايار/مايو في ظل تحقيق نتائج قياسية في العام الماضي الذي سجل مبيعات شقق بقيمة 121.5 مليار درهم.

ويشار إلى أن مبيعات الشقق السكنية في دبي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 42.2 مليار درهم نتجت عن 21670 صفقة بيع.

ونمت مبيعات الشقق بالإمارة بنحو 101% في قيمة المبيعات، و81% في عدد الصفقات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تسجيل 11956 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 21 مليار درهم.