دبي: ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 5.5%

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في الإمارة خلال عام 2022 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2021، حيث بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 53,180 جيجاوات ساعة مقارنة مع 50,401 جيجاوات ساعة في عام 2021.

وأكد الطاير أن الارتفاع في الطلب على الطاقة يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، إضافة إلى النمو المتواصل في عدد السكان والتوسع الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الحيوية.

وقال: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير بنية تحتية تعد من بين الأعلى كفاءة على مستوى العالم، بما يدعم “أجندة دبي الاقتصادية D33″ التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم”.

وأضاف: “نواصل العمل على زيادة القدرة الانتاجية من الكهرباء والمياه ورفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية والتخطيط العلمي السليم. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 14,517 ميجاوات من الكهرباء و094 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً”.

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2022 بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2021، حيث بلغ الطلب على الطاقة العام الماضي 53,180 جيجاوات ساعة مقارنة مع 50,401 جيجاوات ساعة في عام 2021. #أخبار_ديوا pic.twitter.com/1HhYlJLL6n — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) February 1, 2023

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت الإمارة متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.