إطلاق منصة “دبي. AI” لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات عن المدينة

أعلنت دبي الرقمية بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عن إطلاق منصة (دبي. AI) والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي بمختلف قطاعاتها بتجربة سهلة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من “ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي” الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071″ بأبراج الإمارات بدبي، برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وقد تم تطوير المنصة بالشراكة مع الجهات الحكومية في الإمارة لإثراء المنصة بالمعلومات والخدمات في كافة القطاعات من مصادرها الموثوقة وتوفيرها لكافة فئات المتعاملين.

وتهدف منصة (دبي. AI) إلى توفير مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، تُغطي كافة قطاعات المدينة.

وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين بشكل لحظي وتفاعلي وبأسلوب عصري وطابع شخصي يشعرهم أن الإجابة مخصصة لهم من خلال الحوار التفاعلي.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: “إن تحفيز التقنيات الناشئة وتوظيفها لتسهيل حياة الناس وتعزيز مستوى سعادتهم من خلال الخدمات والتجارب المقدمة لهم، هو اليوم نهج تتبعه دبي في مسيرتها التنموية ورحلتها لبناء المستقبل، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة للارتقاء بجودة الحياة الرقمية في الإمارة والاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن إطلاق هذه المنصة يدعم جهود دبي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مختلف القطاعات والخدمات التي تهم أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية القيادة بأهمية تعزيز الشراكات الحكومية الفاعلة لإطلاق مبادرات نوعية وحلول مبتكرة توظف أحدث التطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وقالت سعادة الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: “انطلاقاً من دورنا المتمثل في رقمنة جميع جوانب الحياة في إمارة دبي، تعمل دبي الرقمية باستمرار على استكشاف التقنيات الناشئة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لإنشاء خدمات مخصصة ومتقدمة لمواطني الإمارة والمقيمين والزوار.

وتُتيح دبي الرقمية المنصة حالياً عبر الموقع الرسمي لمدينة دبي dubai.ae وعبر تطبيق دبي الآن، فيما العمل مستمر لإضافة المزيد من مصادر المعلومات والخدمات في المدينة وتوفير المنصة عبر كافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية في إمارة دبي.