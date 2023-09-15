دبي.. إطلاق مبيعات “نخلة جبل علي”

تستعد شركة “نخيل العقارية” لإطلاق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع “نخلة جبل علي” في دبي خلال أيام. وستشمل المرحلة الأولى طرح 4 سعفات بالكامل، وتتضمن وحدات فلل متنوعة، على أن يتم تسليم المرحلة بدءاً من 2027. وتبدأ أسعار الفلل من 18.5 مليون درهم إماراتي (5 ملايين دولار)، وفقا لـ الخليج.

وقد لقي المشروع ترحيباً قوياً في السوق بعد الإعلان عنه في نهاية مايو/ أيار الماضي.

وتمتد “نخلة جبل علي” على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم “نخلة جميرا”، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة.

وسيضم مشروع “نخلة جبل علي” ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.

توقعات مشروع نخلة جبل علي

من المتوقع أن يحقق مشروع “نخلة جبل علي” نجاحاً كبيراً في السوق العقاري في دبي. فهو مشروع طموح يوفر فرصاً استثمارية مميزة للمستثمرين، ويلبي احتياجات المشترين الباحثين عن وحدات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية.

أراضي “نخيل“

كما تستعد “نخيل العقارية” لإطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والفندقية والترفيهية على أراضي التطوير التابعة لها، خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري 2023 وخلال العام المقبل، لتنضم إلى الخطة الحضرية لتطوير مدينة دبي.