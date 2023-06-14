دبي أول مدينة في العالم ستوفر خدمات التاكسي الطائر

كشفت شركة سكاي سبورتس المتخصصة في تطوير البنية التحتية للموانئ العمودية (Vertiport)، وأحد الشركاء الرئيسيين في تطوير مشروع التاكسي الطائر في دبي، عن أن الإمارة تتمتع بموقع استثنائي لأن تكون أول مدينة في العالم تقدم خدمات تاكسي جوي كهربائي متكاملة، متوقعةً أن تبدأ العمليات في الموعد المحدد بحلول عام 2026 وذلك عبر أربعة موانئ عمودية رئيسية تتوزع على 4 مواقع استراتيجية هي: مطار دبي الدولي ونخلة جميرا ودبي مارينا ودبي داون تاون.

وأكد دانيال أونيل المدير الإقليمي لـ سكاي سبورتس في الشرق الأوسط في تصريحات لـ البيان، أن دبي تمتلك جميع العناصر اللازمة كأول مدينة في العالم تمتلك شبكة متطورة بالكامل من الموانئ العمودية وخدمات التاكسي الجوي، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الخطط والمبادرات الرائدة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي في هذا المجال، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بدور رائد في إنشاء إطار تنظيمي وطني من خلال إصدارها الأخير للوائح الموانئ العمودية، وهي أول هيئة طيران وطنية في العالم تحقق ذلك.

وأضاف بقوله: شرعت هيئة الطرق والمواصلات في إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية في دبي لضمان التنفيذ السلس لرؤية مركبات الأجرة الجوية في دبي، حيث قامت هيئة دبي للطيران المدني ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بوضع إجراءات لتسهيل إنشاء وتشغيل الموانئ العمودية في جميع أنحاء الإمارة، بدعم ورعاية قويين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المعروفة بنهجها الاستباقي في تطوير حلول التنقل الجديدة والوفاء بالالتزامات.

شراكة

وأوضح دانيال أونيل أن شركة سكاي سبورتس متخصصة في تطوير وتشغيل البنى التحتية للموانئ العمودية (Vertiport) وهي مناطق من الأرض أو المياه تستخدم لهبوط وإقلاع الطائرات بدون مدرج، أبرمت شراكة إستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي للمساهمة في تطوير مشروع التاكسي الجوي في دبي، وإنشاء بنية تحتية قوية وفعالة لتمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم في دبي، بما في ذلك إنشاء شبكة شاملة للموانئ العمودية في الإمارة، حيث سيتم تنفيذ هذه الشبكة على مراحل متعددة، على أن تضم المرحلة الأولية أربعة موانئ بارزة تقع في موقع استراتيجي وهي مطار دبي الدولي ونخلة جميرا ودبي مارينا ودبي داون تاون.

مكتب في دبي

ولفت أونيل إلى أن سكاي سبورتس أنشأت مكتبها في دبي في يناير 2023، وهي حالياً في طور تعيين كفاءات لشغل مناصب متعددة لدعم المشروع، علماً بأن إجمالي عدد العاملين في المجموعة حالياً نحو 100 موظف، ويتلقى مكتبنا في دبي دعماً مكثفاً من مقرنا الرئيسي في لندن والمكاتب العالمية الأخرى.

وقال إن الشركة كمزود للبنية التحتية للمطارات العمودية، ستعمل سكاي سبورتس بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تصميم وتطوير وتشغيل الموانئ العمودية (المصطلح التنظيمي لمحطات التاكسي الجوي)، وتلبية متطلبات عمليات هبوط الطائرات وإقلاعها، ودمج أنظمة الجدولة والموارد، وضمان سلامة الركاب وأمنهم، وإدارة البنية التحتية لشحن المركبات، والسعي لتسهيل تجربة العملاء.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذ مشروع التاكسي الطائر في إطار استراتيجيتها المستقبلية الطموحة تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وقال أونيل من المقرر أن تبدأ العمليات بحلول 2026، حيث تعمل الشركة بتعاون وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحقيق هذا الهدف. وتم بالفعل تحديد مواقع رئيسية لمنافذ الموانئ العمودية الأولية، ونشارك بنشاط مع السلطات الحكومية المعنية وشركاء التسليم لضمان التسليم الناجح وفي الوقت المناسب لشبكة الموانئ العمودية.

وأوضح أن كلفة استخدام التاكسي الجوي تعتمد على عناصر عدة تأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية وأسطول الطائرات والكلفة التشغيلية. وتوقع أن تنخفض الكلفة بمرور الوقت ما سيجعل الخدمات ميسورة التكلفة ويقلل التكلفة على الركاب بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون التكلفة التشغيلية لطائرات eVTOL أقل بكثير من طائرات الهليكوبتر التقليدية، مما يجعل سيارات الأجرة الطائرة خيار نقل سهل الوصول إليه وبأسعار معقولة في دبي.

تكاليف

وأوضح أونيل تختلف تكاليف البناء والتشغيل لكل ميناء عمودي اعتماداً على عدة عوامل، بما في ذلك تكلفة الأرض وحجم المطار العامودي وموقعه، وعادة، يكلف تطوير ميناء عمودي ما بين 20 – 40 مليون درهم، وفي (سكاي سبورتس)، تتمثل إحدى قيمنا الأساسية في تطوير بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة، والتي تمكننا من تقليل تكلفة رسوم الهبوط وفي نهاية المطاف عبء البنية التحتية على العميل النهائي، أي الركاب.

تجارب

وأكد أونيل أن سكاي سبورتس حققت تقدماً كبيراً في التجارب العملية، ففي عام 2019، نجحت في تصميم وبناء أول نموذج أولي لمطار عمودي في العالم في سنغافورة بالشراكة مع شركة فولوكبتر، ثم قامت باختبار ميناء عمودي في باريس في عام 2022 بالشراكة مع مجموعة «أيه دي بي»، كما أنشأت معملاً متطوراً لاختبار الموانئ العمودية في كاليفورنيا بالتعاون مع جوبي أفييشن في نفس العام، تعمل هذه التجارب العملية ومرافق الاختبار كمكونات حاسمة في الجهود المستمرة في البحث والتطوير والحصول على شهادات المصادقة.

وأضاف: تجري سكاي سبورتس اختبارات شاملة على جميع جوانب عمليات الموانئ العمودية، بما في ذلك تكامل أنظمة تشغيل الطائرات وبروتوكولات السلامة وإدارة الركاب، علاوة على ذلك، تعمل منصات الاختبار الخاصة بنا كمنصة مخصصة لمصنعي المعدات الأصلية من eVTOL (مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية) لإجراء رحلات تجريبية أساسية، في الوقت الحالي، تعد دبي وباريس وسنغافورة من المدن التي تحتل الصدارة في اختبار تكنولوجيا eVTOL.