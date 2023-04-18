دبي أكثر المدن العالمية أماناً للنساء المسافرات بمفردهن

تم تصنيف دبي، على وجه الخصوص، كأكثر المدن أمانا للمسافرات بمفردهن بناء على مؤشر صادر عن شركة تأمين السفر “أمّن رحلتي” Insure My Trip.

ويشكل تصنيف دبي في المركز الأول قفزة كبيرة عن العام الماضي، عندما احتلت المرتبة الثامنة من قبل InsureMyTrip. وصنفت شركة التأمين 66 مدينة هذا العام على أساس التكلفة والسلامة والمساواة بين الجنسين وجودة السياحة.

واحتلت سبع مدن أوروبية بين أفضل 10 مدن هذا العام ، بما في ذلك رقم 2 مدريد في إسبانيا، ومن بين المراكز الخمسة الأولى، احتلت المرتبة الثالثة شيانغ ماي في تايلاند؛ ورقم 4 أنطاليا في تركيا، ورقم 5 ميونيخ في ألمانيا.

وتحتل دبي المرتبة الأولى، لأنها، من بين عوامل أخرى، حصلت على أعلى الدرجات للسلامة أثناء المشي بمفردها في الليل، كما تقول سارة ويبر، مديرة التسويق في InsureMyTrip. كما حصلت على أعلى الدرجات من “تيك توك” ودرجات عالية لجودة الأشياء التي يجب القيام بها، والمساواة بين الجنسين وغياب التمييز القانوني.

وتقول المؤثرة ساندي عواد التي تقسم وقتها بين باريس ودبي، إنها شعرت دائما بالأمان في المدينة، حتى في الضواحي. “في إحدى المرات كان لدي إطار مثقوب، تركت سيارتي في وسط الصحراء، غير مقفلة بالمفاتيح”. وأضافت “كنت أعرف جيدا أنه يمكنني الوثوق بأن سيارة الأجرة ستأتي لاصطحابي، وسأكون متأكدة من أن السيارة ستكون آمنة”.

وبالنسبة للمسافرين المنفردين، توصي بحجز رحلة سفاري صحراوية لأنها طريقة سهلة لمقابلة مجموعة متنوعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام. ولكن إذا كنت تشعر بمزيد من المغامرة، فقد أحبت شخصيا القفز بالمظلات فوق بالم دروبزون.

ومع أعلى الدرجات في مؤشر السلام والأمن للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليم المرأة والإدماج المالي، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، وقد حققت مؤخرا التكافؤ بين الجنسين في برلمانها. كما أنها تحتل المرتبة الأعلى بين جميع البلدان في المؤشر في فئة السلامة المجتمعية، حيث أفادت 98.5% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 عاما وما فوق أنهن “يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن ليلاً في المدينة أو المنطقة التي يعشن فيها”.