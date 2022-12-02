دبي أقوى مركز مالي: مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تحقق أرباحاً قياسيةفي ستة أشهر

أعلن مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، في الوقت الذي سجّلت صافي أرباح قياسية أيضاً بقيمة 14.8 مليار درهم (4 مليارات دولار) للنصف الأول من العام الحالي، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في تحقيق تلك النتائج.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية:

“تعكس النتائج جدوى السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة التي مكّنت اقتصاد دبي من تحقيق نتائج قياسية غم تباطؤ الحركة الاقتصادية حول العالم”.

وأكد التزام مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بـ:

مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية

مع الاستمرار في تنمية ركائز قطاعاتها التقليدية توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية الرشيدة

وبما يمكّن من زيادة إسهام المؤسسة في رفع القدرات التنافسية لدبي وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

بلغت قيمة الإيرادات 121.1 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 61% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة:

الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى

الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية في النصف الأول بلغت 14.8 مليار درهم، نتيجة:

عودة الربحية لقطاع المواصلات

زيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 190%

ارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 129% مدعومةً بالأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم والأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 12.2 مليار درهم، واسترجعت الأصول نموها لتصل إلى 1.1 تريليون درهم مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام.

ارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.8% لتصل إلى 199.8 مليار درهم.

وقال محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية:

“تسجيل إيرادات وأرباح وأصول قياسية للنصف الأول من العام الحالي هو إنجاز ضخم يدل على توسع أعمالنا المتسارع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد وفّر الزخم الاقتصادي المحلي والإقليمي ظروفاً مواتية للغاية لإعادة توزيع القدرة التشغيلية لشركاتنا مع الحفاظ على انضباطٍ قوي في التكاليف، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق لفترة النصف الأول من العام”.