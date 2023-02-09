دبي، أقوى زيادة للأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات منذ 3 سنوات

سجلت الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات في دبي أقوى زيادة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة، بالرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي، الصادر اليوم عن “إس آند بي غلوبال”، خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي إلى أدنى مستوى منذ شباط / فبراير 2022، مسجلاً 54.4 نقطة، مقابل 55.2 نقطة في كانون الأول / ديسمبر 2022.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن دراسة الأوضاع التجارية للإقتصاد غير المنتج للنفط في دبي إلى مزيد من التباطؤ في زخم النمو في بداية عام 2023. فبعد خمسة أشهر من بلوغ ذروة ما بعد الجائحة، تراجع معدل التوسع إلى أضعف مستوى مسجل منذ عام تقريباً، لكنه ظل قوياً ومدعوماً بارتفاع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وشجع ارتفاع الطلب وتكاليف مستلزمات الإنتاج المستقرة الشركات على زيادة العمالة والمخزون، في حين استمر متوسط أسعار البيع في الانخفاض.

على الرغم من الزيادات القوية في كل من النشاط والطلب، ظلت الشركات غير المنتجة للنفط متحفظة نسبياً بشأن توقعات النشاط التجاري خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذ توقع 11% فقط من الشركات نمواً في ظل التطلعات لزيادة الطلبات الجديدة، حسب “إس آند بي”.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإشارة إلى قوة معدلات الطلب في شهر يناير، وأفادت تقارير عديدة بارتفاع طلبات العملاء وزيادة الحجوزات المسبقة والبدء في مشاريع جديدة. ورغم انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر وكونه ثاني أدنى معدل في 11 شهراً، إلا أنه ظل قويا بشكل عام، مدعوما بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة. ونتيجة لذلك، استمرت مستويات النشاط التجاري في الإرتفاع بشكل حاد في مطلع العام، على الرغم من أن وتيرة التوسع، مثل الطلبات الجديدة، سجلت ثاني أضعف معدلاتها منذ 11 شهراً. وأدت زيادة الطلب والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى قيام الشركات بزيادة أعداد العمالة، واقترب معدل خلق فرص العمل من مستوى شهر تشرين الأول / أكتوبر الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات.

وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي لدى “إس آند بي”، إنّ تراجع مؤشر مديري المشتريات في يناير يشير مرة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي في إمارة دبي بعد جائحة كورونا قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، ومع ذلك ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة مدعوماً بالتوسعات القوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وواصلت الشركات في دبي الاستفادة من حجم العرض وشروط التسعير الجيدة نسبياً، كما تحسنت مواعيد التسليم بأقوى معدل في ثلاث سنوات ونصف.

وأضاف أوين أن عدم تغير تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية إلى حد كبير بعد انخفاض طفيف في ديسمبر ساعد الشركات على زيادة أعداد موظفيها ومستويات المخزون لديها.