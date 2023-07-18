دبي، تطوير دوار الساعة في ديرة

نشر المكتب الإعلامي لحكومة مجموعة من الصور ومقطع فيديو على صفحته في “تويتر” توثق الأعمال الجارية في لتطوير وإعادة تأهيل دوار الساعة في منطقة ديرة بدبي.

صور: جانب من الأعمال التطويرية لدوار الساعة في منطقة ديرة والذي يُعتبر من المعالم التراثية والهندسية المُميزة في تاريخ إمارة دبي والذي تم تشييده في عام 1963. @DMunicipality pic.twitter.com/tgHNexP07j — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 17, 2023

وكانت بلدية دبي قد أعلنت أن أعمال التطوير ستتضمن إعادة تأهيل وتنفيذ المنظر الجمالي داخل الدوار، من خلال المزج بين الأرضيات الصلبة والزراعة الخضراء والإضاءة متعددة الألوان، إضافةً إلى تصميمٍ جديدٍ لنافورة المياه بداخله، وذلك ضمن جهود البلدية في تسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية، واهتمامها بالتطوير العمراني والحضري المستدام الذي يواكب تطلعات إمارة دبي، وخططها للتنمية الحضرية والاقتصادية المستقبلية.

صور: جانب من الأعمال التطويرية لدوار الساعة في منطقة ديرة والذي يُعتبر من المعالم التراثية والهندسية المُميزة في تاريخ إمارة دبي والذي تم تشييده في عام 1963.@DMunicipality pic.twitter.com/ZPYqZXqIP8 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 17, 2023

ويعدُّ دوار الساعة في منطقة ديرة من المعالم التراثية والهندسية المُميزة في تاريخ إمارة دبي، ويحمل البرج الذي بُني في عام 1963، رمزية خاصة، بكونه أول معبر بري بين ديرة وبر دبي وهو يقع في أهم التقاطعات المرورية في الإمارة على تقاطع شارع أم هرير وشارع آل مكتوم، وأول نقطة وصل للطرق الرئيسة المؤدية إلى دبي قبل إنشاء طريق دبي – أبوظبي.

دوار الساعة في ديرة … مشروع تطويري تنفذه بلدية #دبي لأيقونة تاريخية واكبت مسيرة دبي التنموية.@DMunicipality pic.twitter.com/bxxzZUc0zD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 17, 2023

يذكر أن بناء الدوار بدء في الستينات حين اتصل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بمقاول كان قد أنهى لتوه بناء قصر زعبيل، واتفقا على بناء برج ساعة عند دوار ديرة بحسب صحيفة البيان. ولم يكن للمدينة آنذاك سوى بضع مداخل وكان شارع آل مكتوم يشكل مدخلاً شهيراً يعرفه جميع المسافرين. ومع اختيار أضخم دوارات ديرة أوكل المهندس المعماري السوري زكي حمصي عام 1962 لبدء وضع تصميم لدوار الساعة الجديد. وتم بناء الهيكل من مواد محلية وكان مفتوحاً أمام المسافرين كي يتمكنوا من رؤية حركة السيارات من الجهة المقابلة للدوار. اكتمل بناء الهيكل بين العامين 1964 و1965 ليغدو أول معلم يطالع القادمين من إمارة الشارقة إلى دبي، واحتل شارع آل مكتوم الذي كان واحداً من الشوارع الأكثر حركةً وازدحاماً في حينها. خضع المعلم لإعادة البناء في العام 1972. وأوكل فيما بعد لشركة “أوفرسيز آست” للهندسة إعادة بناء الهيكل، إلا أن التحديث الأبرز تمثل في إضافة شركة “أوميغا” ساعات رقمية بمنتهى الدقة لا تزال على الدوار حتى اليوم.

ويقول المهندس زكي:”كل مرة كنت أمر على برج الساعة أراه كعروس تزداد جمالاً كل يوم، ومع أنه مصنوع من مادة الكونكريت وهي مادة صلبة وجامدة بعض الشيء، إلا أن تصميم برج الساعة غير الفكرة تماماً، حيث تظهر مادة الكونكريت كأنها مادة مطاطية بأشكالها الانسيابية والمنحنيات التي تميز البرج.”

المهندس زكي الحمصي، أحد أوائل المهندسين بدبي وهو مؤسس أول مكتب هندسي عربي، بجانب مكتب جون هاريس مؤسس المركز التجاري العالمي القديم وعن فترة وصوله إلى الإمارات، أكد زكي أن البلاد شهدت تلك السنة شتاءً غزيراً بأمطاره، إلى درجة أن الطائرة التي كانت تقله لم تستطع الهبوط في مطار دبي، فاضطر إلى الهبوط في إمارة الشارقة.

#UAE History

Clock Tower in Dubai was built in 1963 and still functional to this day. pic.twitter.com/jIBd8fa3Bp — ADVETI – معهد أبوظبي (@ADVETI_AbuDhabi) October 31, 2014