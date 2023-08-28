أعلنت “جيه إل إل”، شركة متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن شراء قطعة أرض مميزة في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم في واحدة من أعلى صفقات بيع الأراضي قيمةً في دبي خلال عام 2023.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المذكورة 56,295 قدماً مربعة مع مساحة بناء تبلغ 120,000 قدم مربعة، وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني استثنائي يتضمن مساحات للتسوق ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات.

ومع استمرار ازدهار سوق العقارات في دبي، لا تزال نخلة جميرا واحدةً من أكثر المناطق جاذبيةً في الإمارة، إذ تستأثر بنسبة 7.5% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2023، متفوقةً بذلك على المناطق الأخرى لناحية قيمة المبيعات وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي سياق متصل، شهد قطاع العقارات السكنية قفزة بنسبة 16% في أسعار البيع خلال النصف الثاني من عام 2023. وارتفع مخزون العقارات السكنية إلى 700,000 وحدة مع التخطيط لتسليم 21,000 وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال ويل ماكنتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية لدى شركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعكس الاستحواذ على قطعة الأرض في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم التزامنا بخلق فرص عقارية متميزة.

وأضاف: هذه الصفقة لا تعكس فقط قوة سوق العقارات في دبي، بل تؤكد كذلك الدور المحوري الذي تلعبه نخلة جميرا في حفز مبيعات العقارات السكنية على نطاق واسع في المدينة.