دبي، أداء قياسي لمركز السلع المتعددة مع 23 ألف شركة

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، 1,456 شركة جديدة خلال النصف الأول 2023، مسجلاً أداء نصف سنوي يتطابق تقريباً مع الفترة ذاتها التي شهدت نتائج قياسية خلال عام 2022، حينما انضم إلى مجتمع أعماله 1,469 شركة جديدة، ليضم المركز اليوم أكثر من 23,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بما يقدمه المركز من محفظة فريدة من الخدمات والحلول، وذلك تماشياً مع التزامه بمواصلة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ” تظهر مسيرة المركز الواعدة قدراتنا على تسجيل نتائج قياسية وتحقيق منجزات باعثة على الفخر عبر مختلف القطاعات التي ننشط فيها. واليوم، يضم المركز أكثر من 23,000 شركة مُسجلة، كما يساهم بأكثر من 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي. وفي ضوء ما حققناه من أداء نصف سنوي استثنائي بجانب عزمنا على تنفيذ العديد من الخطط المستقبلية الواعدة، إننا نتطلع بكل ثقة إلى مواصلة هذه الوتيرة لإحراز المزيد من النجاحات خلال الستة أشهر القادمة وفتح آفاق جديدة من فرص النمو أمام الشركات لممارسة الأعمال وترسيخ أواصر الترابط مع العالم”.

ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة:”أرسى المركز بيئة موائمة تعزز ممارسة الأعمال، حيث تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لجذب وتمكين عدد قياسي من الشركات المُسجلة من حول العالم لتأسيس أعمالها انطلاقاً من دبي والمضي قدماً نحو مزيد من النجاح. ونحن على قناعة تامة بأن التخلص من العقبات أمام تدفقات التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب بناء شراكات إستراتيجية، جميعها عوامل تنعكس إيجابياً على مساعي مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة في دعم مسيرة تطوّر دبي مركزاً مزدهراً للأعمال. وسوف نواصل التزامنا بدعم نمو ونجاح كافة الشركات المُسجلة لدينا”.

ترسيخ مكانة المركز وجهةً مفضلةً للأعمال

رغم الظروف غير المواتية التي ألقت بظلالها على المنظومة الاقتصادية الدولية، نجح مركز دبي للسلع المتعددة في جذب شريحة واسعة من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم، بفضل ما يقدمه من معروض فريد وبيئة موائمة للأعمال.

وانطلاقاً من أدائه القياسي خلال العام 2022، خصوصاً بعدما جذب أكثر من 3,000 شركة جديدة، فقد شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً قوياً في الأسواق المستهدفة الرئيسية، بما فيها إسرائيل والصين والهند.

تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقد واصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال مساهمته بنحو 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة، دوره في تعزيز مكانة دبي وجهةً رئيسيةً جاذبةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبوابة عالمية للتجارة، حيث نظّم حملته الترويجية بعنوان “وُجد من أجل التجارة” في عدد من الأسواق الرئيسية المستهدفة، بما فيها إسبانيا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمملكة المتحدة.

وتحت هدف رفع وعي الأطراف الفاعلة في السوق حول ما يقدمه من بنية تحتية عالمية ومعروض قوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية مختلف متطلبات واحتياجات الأعمال بجانب ما يوفره من محفظة خدمات متكاملة ودعم شامل للأعمال، فقد استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 187 ندوة إلكترونية وفعالية خلال النصف الأول 2023، بحضور أكثر من 17,929 مشاركاً.

ودعماً للعلاقات التجارية المتنامية بين دولتي الإمارات والصين، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 200 من قادة الأعمال الصينيين في يوم الأعمال الصيني بدبي لدعم نمو التبادل التجاري بين الصين والإمارات إلى 200 مليار دولار بحلول 2030. كما حضر أكثر من 600 من قادة الأعمال فعاليات الحملة الترويجية للمركز التي استضافتها المدن الصينية الثلاثة شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ.

تحفيز تجارة السلع الدولية

وساهم مركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم وتعزيز وتسهيل حركة التجارة عبر مجموعة بارزة من السلع، بما فيها الذهب والماس والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، علاوةً على المنتجات الزراعية مثل الشاي والقهوة، مما يدعم مسيرة نمو سوق السلع الدولية ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتجارة السلع.

وبهدف ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الألماس، فقد أطلق مركز دبي للسلع المتعددة ميثاق السلوك لمنتدى أفضل ممارسات المناقصات تحت إدارة بورصة دبي للماس، وهو يُعد أول مبادرة تقودها بورصة متخصصة على مستوى العالم بهدف تطبيق أفضل المعايير على مستوى القطاع.

ونتيجةً لهذه الجهود المكثّفة، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قراراً بإدراج بورصة دبي للماس ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات التي تمثّل تجّار الماس الخام وتنظّم تجارتهم وفقاً لقواعد وأنظمة الاتحاد العالمي لبورصات الماس ومجلس الماس العالمي. ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التنظيم الذاتي للصناعة، بل وشهادة على أن بورصة دبي للماس تباشر أعمالها وفقاً للممارسات الدولية وتقدم مساهمات نوعية في ترسيخ أسس تجارة الماس وفقاً لمعايير المسؤولية والشفافية.

كما يقدم مركز دبي للسلع المتعددة دعماً قوياً لصناعة الأحجار الكريمة الملوّنة، التي تشكل رافداً أساسياً ضمن خطة نموّه على الأجل الطويل.

وقد حققت منصة “تريد فلو” التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثّل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزّنة في منشآت تتخذ من الإمارات مقراً لها، نمواً قوياً عبر عدد من المجالات الرئيسية. وتعاملت المنصّة مع ما يقرب من 250 كيلوغرام من سبائك الذهب و6.3 مليون قيراط من الماس الخام خلال النصف الأول 2023. زمن خلال تنفيذ أكثر من 78,800 معاملة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، قد بلغ إجمالي قيمة معاملات التمويل الإسلامي عبر المنصّة 1.02 تريليون درهم، مما يمثّل زيادةً بنسبة 37% مقارنةً بالنصف الأول 2022. وقد شهدت المنصّة خلال النصف الأول من العام الجاري إطلاق “Warrant Souq”، وهو سوق يُعنى بتعزيز ممارسات تداول السلع.

ريادة الابتكار وتقنيات التشفير

وواصل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة دوره المحوري في تقديم معروض شامل من الحلول والخدمات عبر إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية على مدار الستة أشهر الماضية، بما في ذلك شراكته مع منصّة “بايبت”، والتي بموجبها ستقدم دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم للشركات الجديدة المتخصصة في مجال الأصول المشفرة والراغبة بتأسيس مقراتها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويحتضن مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي تم إطلاقه بهدف دعم صناعة ألعاب الفيديو التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، اليوم مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتجاوز عددها الـ 70 شركة مُسجلة.

وطرح مركز دبي للسلع المتعددة كذلك نسخة خاصة عن الألعاب والرياضات الإلكترونية من تقرير “مستقبل التجارة” الذي صدر تحت عنوان “قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحو تحقيق النمو”، حيث يغطي آراء ورؤى روّاد الصناعة الرئيسيين للتعرف على المحركات الرئيسية للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، متوقعاً نمو إيرادات الألعاب الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار الضعف إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي بحلول 2027.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، بما فيها “ديليفرو” و”إنستاشوب” و”كفو” و”كلاس باس” و”جست لايف”، وقد أطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية بهدف تحفيز وتسريع مسيرة نمو القطاع في جميع أنحاء المنطقة.

الارتقاء بالمشهد الحضري في دبي

أحرز مركز دبي للسلع المتعددة تقدماً كبيراً في أعمال تطوير منطقة “أبتاون دبي”، حيث شارفت أعمال برج “أبتاون تاور” المؤلف من 81 طابقاً على الانتهاء. وفي مارس 2023، أطلق المركز وحدات سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية “سو / أبتاون دبي ريزيدنسيز” من إنيسمور، وهي تضم 227 وحدة سكنية مميزة في الطوابق الـ 28 العليا من البرج. كما قام المركز مؤخراً بتعيين “ميس”، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المشاريع العقارية، لإدارة عمليات برج أبتاون تاور لضمان تقديم أفضل الخدمات والحلول.

فضلاً عن ذلك، أبرم المركز شراكةً استراتيجيةً مع مجموعة “بريور سميث بريور” (بي إس بي جي)، حيث ستتولّى أعمال التصميم والعمارة التنفيذية والتصميم الداخلي والهندسة الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع “أبتاون تاور”، وهي مكوّنة من برجين تجاريين متوسطيّ الارتفاع يتألفان من 28 و21 طابقاً، يضمّان في المجمل منافذ تجارية تمتد على مساحة 67,500 متر مربع، ومنافذ تجزئة ومطاعم تمتد على مساحة 5,000 متر مربع.

وبصفته المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، واصل مركز دبي للسلع المتعددة مساعيه المبذولة في تطوير المجتمع، وتضمن ذلك إبرام شراكة مع “إلينغتون العقارية” بهدف تطوير مشروع “أبر هاوس” السكني الجديد في أبراج بحيرات جميرا والذي تُقدر قيمته بـ 1.2 مليار درهم؛ هذا بجانب شراكته مع “دانوب العقارية” ممثّلة في إطلاق مشروع “فيوز”، الذي يُعيد بدوره تعريف الحياة الفاخرة ويتألف من برجين شاهقين ويضم شقق وفلل سكاي مع خيارات الديكورات الداخلية والمناطق العامة والمرافق الداخلية المفروشة من أستون مارتن، حيث تُقدر قيمة هذا المشروع بـ 1.4 مليار درهم؛ علاوةً على مشروع “شوبا العقارية” بعنوان “فيردي باي شوبا”، وهو أول مشروع للشركة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا حيث من المتوقع أن يصل حجم عائدات مبيعات المشروع بمجرد اكتماله إلى 1.6 مليار درهم إماراتي.