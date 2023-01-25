دبي، 4 ليال من الألعاب النارية المذهلة في نخلة الجميرا

تبدأ اليوم عروض الألعاب النارية في نخلة جميرا اعتبارًا من الليلة لتسطع الألوان المضيئة في سماء نخلة الجميرا من اليوم وحتى عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر استمرار الاحتفالات بالألعاب النارية لأربعة أيام في جزيرة النخلة في دبي. استعد لسماع أزيز أضواء الألعاب النارية الملونة وفرقعاتها من اليوم الأربعاء 25 يناير حتى السبت 28 يناير، حيث ستكون هناك عروض ليلية في ذا بوينت.

يمكنك الحضور إلى أفضل إطلالة بين أماكن المشاهدة اي التواجد في نافورة النخلة The Palm Fountain بالتوجه إلى منطقة ذا بوينت The Pointe لمشاهدة السماء تسطه بألوان الألعاب النارية ومشاهدة نافورة المياه الرائعة أثناء تناغم رشقات مياهها على إيقاع الألعاب النارية التي من المقرر انطلاقها في الساعة 9 مساءً. الألعاب النارية في نخلة جميرا مقابل منتجعات أتلانتس النخلة المشهورة عالميًا وأتلانتس ذا رويال.

إذا كنت تبحث عن أمسية اقتصادية بالخارج (أو لا ترغب في الجلوس في زحام المرور)، فيمكنك التوجه إلى The Pointe بالقفز على خط The Palm Monorail. توجد محطة مخصصة للمركز وستجد الكثير من المطاعم لتناول وجبة ما قبل العرض. من يقاوم عرض الألعاب النارية المجاني؟