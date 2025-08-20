دبي، 200 محطة شحن فائق السرعة تعزز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

وقّعت باركن، أكبر مزود لمواقف السيارات في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع تشارج آند جو التابعة لـ إي آند، لإطلاق 200 محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في الإمارة. تهدف الشراكة، التي تمتد لعشر سنوات، إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد في دبي، التي يتوقع أن تضم أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية. ستساهم المحطات الجديدة، التي سيتم تدشينها في أكتوبر 2025، في تقليص وقت الشحن إلى أقل من 30 دقيقة. تُعدّ هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 المتعلقة بالتنمية المستدامة والتنقل الأخضر.

ومن المقرر تدشين شبكة الشحن الجديدة في أكتوبر 2025، مما يسهم في تقليص وقت شحن المركبات الكهربائية إلى أقل من 30 دقيقة، وذلك بفضل وجود بنية تحتية متطورة يتم تركيبها في وجهات رئيسية تشمل المجتمعات السكنية المكتظة والمراكز التجارية. وتشكل هذه المبادرة خطوة استراتيجية ضمن خطة تطوير شبكة شحن المركبات الكهربائية في الإمارة، لتلبية احتياجات أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية، ودعم أهداف الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة والتنقل الأخضر، انسجاماً مع رؤية خطة دبي الحضرية 2040.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 20 محطة شحن في عدد من المواقع الأكثر ازدحاماً في المدينة، على أن يتم تركيب 200 نقطة شحن عامة وخاصة تابعة للمتطورين خلال العام التالي.



وتوفر تقنية الشحن قدرات شحن أسرع بكثير مقارنة بأنظمة التيار المتردد (AC)، مما يمنح العملاء تجربة شحن أسرع، مدعومة بأعلى معايير خدمة العملاء. وستكون الخدمة متاحة للحجز عبر التطبيق الذكي لشركة “باركن”، والذي يتيح الحصول على تحديثات فورية لحالة الشحن مع خيارات دفع آمنة.



وبهذا الصدد، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “باركن”: «تمثل شراكتنا الممتدة لعشر سنوات مع شركة “تشارج آند جو” نموذجاً واضحاً على التزامنا بتوفير حلول تنقل ذكية وصديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع “إي آند”، نستفيد من شبكة عالمية من الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى خدمات متطورة تغطي مختلف القطاعات. وتتشارك “باركن” و”إي آند” نفس الرؤية والالتزام بتسخير التكنولوجيا لتلبية تطلعات العملاء، ودعم تحول دبي المستمر نحو مدينة مستدامة ومتقدمة عالمياً. وتُعد هذه المبادرة ضرورية لتسريع تبني المركبات الكهربائية والهجينة، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف التنقل المستدام في دبي.»





من جانبه، قال معمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لاتصالات للخدمات القابضة: «تكتب دبي فصلاً جديداً في كيفية تبني المدن الكبرى لمفهوم الاستدامة على نطاق واسع، ويشكّل إطلاق شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية خطوةً استراتيجية متقدمة في هذا المسار. ففي مجموعة “إي آند”، نحرص على دفع عجلة التحول نحو التنقل الأخضر عبر توظيف أحدث التقنيات التي تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، مع ضمان توفير خدمات شحن أسرع للمركبات وتجربة عملاء استثنائية. تمثل شراكتنا مع “باركن” نموذجاً يحتذى به في جعل التنقل المستدام متاحاً بسهولة، وإثبات أن النمو الحضري الطموح يمكن أن يتحقق دون المساس بسلامة كوكبنا.»



الجدير بالذكر أن “باركن”، التي تدير قرابة 212 ألف موقف مدفوع في مختلف أنحاء دبي، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع “تشارج آند جو” في أكتوبر 2024 على هامش فعاليات معرض “جيتكس”، وهو أضخم حدث عالمي للتقنية والشركات الناشئة.