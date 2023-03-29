دبي، ولي عهد دبي يطلق مبادرة لاستقطاب 1000 متخصص بالتطبيقات الذكية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة “طَبِّق في دبي”، الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح فرص لأسواق جديدة وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي منصةً رائدةً للفرص الاقتصادية وقائدةً لسوق التطبيقات الذكية بحلول عام 2025.

وذكر سموه تفاصيل المبادرة في تغريدة على تويتر قائلا:” ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، نطلق اليوم مبادرة طبِّق في دبي…نستهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية واستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي لنبدأ من دبي تطوير تطبيقات ذكية قادرة على احداث الفرق والتأثير ايجابياً على المجتمعات حول العالم.

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة “طَبِّق في دبي”، الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح فرص لأسواق جديدة وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي منصةً رائدةً للفرص الاقتصادية وقائدةً لسوق التطبيقات الذكية بحلول عام 2025.

وأكد سموه أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت دبي من قيادة القطاع الرقمي وخلقت فرص استثنائية لاستشراف أفضل مستقبل متمكن من مختلف العلوم المستقبلية إيماناً بأهمية الاستثمار في المجال الرقمي منذ وقت مبكر من خلال “مدينة دبي للإنترنت” والاستراتيجيات المختلفة التي عزّزت مكانة دبي في هذا القطاع.

وقال سموه: “الحراك القوي تجاه تطوير التطبيقات الإلكترونية وتبنّي الأنظمة الرقمية والانتقال إلى ابتكار شركات رقمية وتكنولوجية على الهواتف الذكية والمنصات المختلفة، خلق سباقاً عالمياً لتطوير فرص اقتصادية مختلفة ونماذج عمل مستقبلية تعزّز الاقتصاد الرقمي.. ودبي هدفها تحقيق الريادة الوطنية في هذا السباق العالمي.. من خلال توفير منصة لتطوير مهارات 1000 إماراتي من أصحاب المواهب والأفكار التكنولوجية لبدء تطبيقاتهم الذكية وإثراء البنية التحتية القوية لقطاع التطبيقات في دبي”.

وأكد سموه ” أن دبي تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للأجيال المقبلة من المبتكرين والمطوّرين الشباب، وتهيئة وترسيخ بيئة حاضنة للشركات التقنية الناشئة ودعمها المستمر للموهوبين في المجال الرقمي، في ظل النمو الكبير للأسواق الناشئة وإقبال المجتمعات على استخدام التطبيقات الرقمية، وزيادة استخدامها من قبل الأفراد في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 85% سنوياً، ما يؤكد إدراك الأفراد لأهمية التكنولوجيا في تطوير أساليب العمل وتعزيز جودة الحياة وما يعزز مكانة دبي مقراً عالمياً لأفضل التطبيقات الإلكترونية، وطموحها في هذا المجال”.

حضر إطلاق مبادرة “طَبِّق في دبي” معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة “تيكوم”، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ضمن مبادرات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، نطلق اليوم مبادرة طبِّق في دبي…نستهدف تطوير فرص اقتصادية جديدة ونماذج عمل مستقبلية واستقطاب 1000 متخصص وموهوب إماراتي لنبدأ من دبي تطوير تطبيقات ذكية قادرة على احداث الفرق والتأثير ايجابياً على المجتمعات حول العالم. pic.twitter.com/Gu5wdiuGQn — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 29, 2023