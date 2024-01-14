دبي، نصف تريليون درهم للعام الثاني على التوالي قيمة التصرفات العقارية

أفادت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرا، بأن 2023 كان عاما استثنائيا على جميع المستويات للقطاع العقاري في دبي مع تجاوز المبيعات نحو 400 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ السوق العقاري في الإمارة علاوة على تسجيل أكبر صفقات بيع الأراضي والشقق على الإطلاق.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري في دبي سلك مسارا صاعدا منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيرا 401 مليار درهم في العام الماضي، استنادا على البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف الزرعوني، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت بنحو 5 مرات في العام الماضي، قياسا على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالميا كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف الزرعوني، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 32‎% على أساس سنوي في عام 2023 إلى نحو 129 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخيا، مقارنة مع 97.45 ألف مبايعة بالعام 2022.

وأشار وليد الزرعوني إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2023 بنحو 5% إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38% على أساس سنوي إلى 169 ألف و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفا و658 تصرفاً عقارياً في 2022.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 109 مليار درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخيا عبر 12150 صفقة، يليه أكتوبر بـ 39.2 مليار درهم عبر 11910صفقة، ثم سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم عبر 11120 صفقة.

أكبر 10 صفقات بيع أرض

وبالنسبة لأكبر 10 صفقات أراضي في دبي خلال 2023، جاءت الصفقة الأكبر لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة “مقطرة” وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.87 مليارات درهم على مساحة 203 ملايين قدم مربع بواقع 19 درهما للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري أيضا في منطقة “اليلابس 5” بقيمة 2.427 مليار درهم مساحتها 83.86 مليون قدم مربع بسعر 28.94 درهما للقدم.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني أيضا في منطقة “الصفوح الثانية” بقيمة 1.834 مليار درهم، مساحتها 2.75 مليون قدم مربع بسعر 666.2 درهما للقدم.

وأيضا جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الصفوح الثانية” في المرتبة الرابعة بقيمة 630.79 مليون درهم، بمساحة 33.108 مليون قدم مربع بسعر 19.05 درهما للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة “مرسى دبي” بقيمة 622.9 مليون درهم بمساحة تبلغ 114.4 ألف قدم بسعر 5444 درهما للقدم.

وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة “زعبيل الثانية” بقيمة 600 مليون درهم بمساحة تبلغ 138.46 ألف قدم، بسعر 4333 درهم للقدم.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 456.25 مليون درهم بمساحة تبلغ 56.937 ألف قدم، بسعر 8013 درهم للقدم.

وفي المرتبة الثامنة، جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الوصل” بقيمة 397 مليون درهم، لمساحة نحو 76.75 ألف قدم، بسعر 5173 درهم للقدم.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة “دبي واتر كنال” بقيمة إجمالية 368.73 مليون درهم، بمساحة 100 ألف قدم مربع، بواقع 3682 درهما للقدم الواحد.

وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في “دبي مارينا” بقيمة 360 مليون درهم، بمساحة 37.677 ألف قدم مربع، بواقع 9544 درهما للقدم الواحد.

أكبر 10 صفقات للشقق في 2023

وحول أكبر 10 صفقات لبيع الشقق في 2023، حلت صفقة بيع شقة سكنية في “مرسى العرب” بقيمة 420 مليون درهم مساحتها 27.143 ألف قدم مربع بسعر 15473 درهما للقدم الواحد.

وأيضا في منطقة “مرسى العرب” حلت ثان أكبر صفقة بيع شقة سكنية بقيمة 268 مليون درهم مساحتها 19.26 ألف قدم مربع بسعر 14846 درهما للقدم الواحد.

وفي المرتبة الثالثة، حلت صفقة بيع شقة في “دبي مارينا” بقيمة 154 مليون درهم، مساحتها 351 ألف قدم، بسعر 440 درهما للقدم الواحد.

وبالمرتبة الرابعة، بيعت شقة سكنية في منطقة “الجزيرة 2” بقيمة 143 مليون درهم مساحتها 11.65 ألف قدم مربع بسعر 12312 درهما للقدم الواحد.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 125 مليون درهم، مساحتها 269 ألف قدم، بسعر 464 درهما للقدم الواحد.

وسادسا، حلت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة “جزيرة2” بقيمة 112 مليون درهم، مساحتها 11.654 ألف قدم مربع، بسعر 9609 دراها للقدم الواحد.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة “مرسى العرب” بقيمة 76.5 مليون درهم، مساحتها 4786 قدم مربع، بسعر 15984 درهما للقدم الواحد.

وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع شقة مكتبية في “برج خليفة” بقيمة 49.4 مليون درهم، مساحتها 8806 قدم مربع بسعر 5614 درهما للقدم الواحد.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في “جميرا بيتش ريزيدنس” بقيمة 47.5 مليون درهم، مساحتها 5010 قدم مربع، بسعر 9480 درهما للقدم الواحد، وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع وحدة تجارية في “برج خليفة” بقيمة 44.5 مليون درهم

آفاق عقارات دبي في 2024

وتوقع وليد الزرعوني، استمرار الزخم التاريخي في العام الحالي بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع العقاري في دبي من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضا مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام الجديد، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر وليد الزرعوني، أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأكد الزرعوني، على أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقي مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرصٍ استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.

* مبيعات عقارات دبي (الفترة من 2000 – 2023)

السنة قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) 2023 401 129000 2022 265.5 97446 2021 149 60213 2020 69.8 33962 2019 76.7 37657 2018 73.7 32495 2017 113.9 46501 2016 103.1 40706 2015 124.1 46643 2014 136.6 55642 2013 141.2 63555 2012 73.2 37783 2011 59.3 31107 2010 78.9 45184 2009 137.2 85716 2008 110.1 23834 2007 52.7 9209 2006 18.9 2699 2005 15.8 2594 2004 11.8 2839 2003 6.5 2071 2002 4.5 1908 2001 3.3 1440 2000 1.9 920

– المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

* مبيعات عقارات دبي (شهريا) خلال عام 2023

الشهر قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) يناير 27.6 9570 فبراير 27 9380 مارس 34.2 12000 أبريل 26.3 8000 مايو 34 11660 يونيو 30.5 10530 يوليو 37.6 11120 أغسطس 33.6 11830 سبتمبر 37.9 13590 أكتوبر 39.2 11910 نوفمبر 42 12150 ديسمبر 31.5 7180

– المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي