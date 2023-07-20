طرح تطبيق كريم، خاصية جديدة لعشاق السينما في دبي، بحيث يمكنهم تصفح أفلامهم المفضلة وشراء التذاكر مباشرة عبر التطبيق.

ومن خلال الخاصية الجديدة أصبح بإمكان العملاء النقر على أيقونة “التذاكر وبطاقات المرور” على التطبيق للبحث عن الأفلام والاختيار وشراء التذاكر الخاصة بهم، وذلك يشمل جميع صالات ريل سينما، بما فيها تلك الموجودة في دبي مول ودبي مارينا مول ومركز سوق الينابيع للتسوق. كما يعتزم تطبيق كريم توسيع نطاق هذه الخاصية لتشمل مزودي خدمات السينما الآخرين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

كما تتيح الخدمة الجديدة للعملاء وبخطوات سهلة للغاية، استعراض المقاطع الترويجية للأفلام التي تعرض، والإطلاع على تقييمات موقع Rotten Tomatoes للأفلام، بما فيها الأفلام التي تتوفر الآن في صالات السينما أو التي سيتم عرضها قريباً، مثل “أوبنهايمر” (Oppenheimer) و”مهمة مستحيلة” (Mission Impossible) و”إنديانا جونز” (Indiana Jones، و احتفالًا بإطلاق هذه الخاصية، سيدخل العملاء الذين يستخدمون التطبيق لحجز تذكرتين في يوليو السحب للفوز بجوائز قيّمة من بينها هاتف آيفون 14 واشتراكات مجانية من ستارزبلاي.

وقال علي سيناء، مدير أول الشراكات في تطبيق كريم: “سعداء بهذا التطور الذي تشهده خدماتنا فيما يخص توسيع نطاق خدمة ’التذاكر وبطاقات المرور‘ لمنح عملائنا في دبي وسيلة سهلة وبسيطة للغاية للبحث عن تذاكر أفلامهم المفضلة وشرائها.

وأضاف سيناء: “توفر منصتنا مقاطع ترويجية للأفلام وتقييمات ومواقع دور العرض والمواعيد، كل هذا في مكان واحد، ما يجعل عملية شراء تذاكر الأفلام غاية في السلاسة من بدايتها إلى نهايتها. نشعر بحماس كبير كوننا نجحنا مرة أخرى بإيجاد طريقة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وراحة.