دبي، مواقف ذكية مجانية للمصلين لساعة كاملة حول المساجد

سيبدأ تشغيل المواقف التابعة للمساجد في أغسطس بموجب اتفاقية شراكة أبرمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مع شركة باركن، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، وتنص الشراكة الاستراتيجية على إدارة وتشغيل المواقف التابعة للمساجد وذلك لضمان توفير المواقف لرواد المساجد خلال أوقات الصلاة، وستغطي هذه الاتفاقية كافة المساجد التي بحاجة لتنظيم وإدارة مواقفها وفقا لما تحدده دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وفي المرحلة الأولى من الاتفاقية، تتولى باركن تشغيل وإدارة ما يقارب 2,100 موقف للمركبات موزعة على 59 موقعاً في دبي، نيابةً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وسيتم توفير المواقف للمصلّين مجاناً لمدة ساعة واحدة خلال أوقات أداء الصلاة. وتُسهم هذه الشراكة في توسيع محفظة باركن الإجمالية لمواقف المركبات الخاصة إلى نحو 20,800 موقف. وتهدف هذه الشراكة الى تخفيف العناء على المصلّين من رحلة البحث عن توافر المواقف الشاغرة خلال أوقات أداء فريضة الصلاة، وتسهيل وصولهم إلى المساجد خلال أوقات الصلاة وما دونها، وتعتبر هذه الشراكة من اهم الشراكات التي تلبي اهداف الدائرة فيما يتعلق بتحسين تقديم الخدمة لرواد المساجد وتسهيل وصول المصلين الى المساجد بشكل مريح مع ضمان استخدام المواقف بشكل عادل وفعال للمصلّين، لا سيما خلال أوقات الصلاة. ويجدر بالذكر بان هذه الشراكة تأتي ضمن المشاركات المجتمعية لشركة باركن وتأكيدا منها على ان هناك اهداف اسمى تتطلع اليها شركة باركن مثل خدمة المجتمع وتعزيز سلاسة التنقل، ومواكبة متطلبات المجتمع المتنامية. ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الداعمة للعبادات. وقد تشمل خططنا التوسعي القادمة، توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل إدارة مواقف جديدة في محيط المساجد ضمن محفظة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وكمرحلة أولى تم تحديد عدد 59 مسجدا وتصنيفها الى فئتين:

• الفئة الأولى : تشمل 41 مسجد – فئة المنطقة ( M ) عادية

• الفئة الثانية : وتشمل 18 مسجد – فئة المنطقة ( MP ) متميزة

• الفئتين : وسيتم فرض التعرفة المعتمدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خارج أوقات الصلاة.