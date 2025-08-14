دبي، من اليوم توصيل الوقود وغسيل السيارات عند الطلب مباشرة في مواقف باركن

أبرمت شركة باركن، أكبر مزود لمرافق المواقف العامة في دبي، شراكة استراتيجية مع شركة كفو، المنصة العالمية لخدمات المركبات عند الطلب، لتقديم خدمات تزويد الوقود وغسيل المركبات مباشرةً في مواقف باركن. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة عملاء باركن من خلال تقديم خدمات مبتكرة ومريحة وذات قيمة مضافة.

الخدمات المقدمة

ستوفر كفو خدمة توصيل الوقود وغسيل المركبات عند الطلب للمركبات المتوقفة في المواقف التي تديرها باركن.

آلية الطلب

يمكن لعملاء باركن طلب الخدمة عبر رابط يُرسل لهم من خلال رسالة نصية أو واتساب، وفي المستقبل القريب سيتمكنون من الطلب مباشرةً من خلال تطبيق باركن. كما يمكن لمستخدمي تطبيق كفو الحاليين الاستمرار في طلب الخدمات عبر تطبيقهم المعتاد.

المكاسب البيئية

تساهم هذه الشراكة في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات المرتبطة به، وذلك بتقليل تنقلات العملاء إلى محطات الوقود ومغاسل السيارات. كما أن نظام الغسيل الذكي يساهم في ترشيد استهلاك المياه، مما يدعم الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

موعد الإطلاق

من المقرر إطلاق الخدمات المشتركة بدءًا من يوم الخميس 14 أغسطس 2025.

الجدوى الاقتصادية

من المتوقع أن تحقق الشراكة إيرادات سنوية لشركة باركن تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين درهم إماراتي دون الحاجة لرأس مال استثماري، مما يؤكد على الجدوى الاقتصادية القوية لهذا التحالف.

الرؤية المشتركة

تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركتين بالابتكار والدمج الرقمي وتقديم خدمات تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. وصرح المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، بأن هذه الشراكة تحوّل وقت وقوف المركبات إلى فرصة لتقديم خدمات فعالة ومريحة، مؤكداً أن توسيع محفظة الخدمات ذات القيمة المضافة هو ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركة. ومن جانبه، أكد راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كفو، أن الشراكة خطوة محورية في جعل العناية بالمركبة جزءًا سلساً من الحياة اليومية، حيث يتم تزويد الوقود أو غسيل المركبة أثناء وقوفها في أحد مواقف باركن بحسب البيان الصحفي.