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دبي، منع الأكياس ذات الاستخدام الواحد في بدءاً من 1 يونيو

حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءا من 1 يونيو وتشمل كافة أنواع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، سواء كانت مصنوعة من البلاستيك أو الورق أو حتى البلاستيك القابل للتحلل الحيوي أو من المواد القابلة للتحلل النباتي؛ أو أي شيء بسمك 57 ميكرومتر.

فريق التحرير by فريق التحرير

نشرت بلدية دبي، في حسابها الرسمي على منصة “إكس“، إعلانها حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وذلك بدءا من 1 يونيو.

وذكرت البلدية ذلك بالقول: “بدءاً من 1 يونيو 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد… لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة.”

وتحدد البلدية تلك الأكياس بأنها كافة أنواع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، سواء كانت مصنوعة من البلاستيك أو الورق أو حتى البلاستيك القابل للتحلل الحيوي أو من المواد القابلة للتحلل النباتي؛ أو أي شيء بسمك 57 ميكرومتر.

يذكر أن حظر الأكياس البلاستيكية يأتي ضمن مبادرة “دبي أكثر استدامة” والتي نجحت في تفادي استخدام قوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل بحوالي 18 مليون قارورة خلال عامين فقط من إطلاقها. فيما تم خلال المبادرة وبالتعاون مع الشركاء والرعاة تركيب 50 محطة مياه شرب نقية مجانا في عدد من المواقع المهمة في مختلف أنحاء الإمارة، بما فيها الحدائق ومناطق الجذب السياحية والوجهات والمعالم الشهيرة، حيث وفرت هذه المحطات حوالي 9 ملايين لتر من المياه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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