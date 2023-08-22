ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الكشف عن محاولة تهريب 171600 حبة من الأدوية المخدرة إلى دبي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

إدارة الاستخبارات الجمركية تحبط تهريب 171600 حبة من الأدوية المخدرة والمقيدة خلال عمليتين منفصلتين في دبي.

تمكنت إدارة الاستخبارات الجمركية عبر قسم المهام الخاصة في جمارك دبي، من إحباط محاولتي تهريب أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة في عمليتين منفصلتين قادمتين عن طريق الشحن الجوي بإجمالي 171600 حبة، من خلال عمليات التحليل و الاستهداف الخاصة بالإدارة،

وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96600 حبة من دواء سيبرالكس وهو من الأدوية المقيدة بوزن 57 كيلو جرام في شحنة من 3 طرود، والثانية لدواء بريغابالين المخدر بعدد 75000 كبسولة في 3 طرود أيضاً و بوزن 64 كيلو جرام.

وأكدت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي على فعالية استراتيجية جمارك دبي المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة و كفاءة مواردها البشرية لضمان أمن المنافذ الجمركية في إمارة دبي لحماية المجتمع .

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