دبي، مجموعة فاخرة من الأبنية الجديدة فائقة الفخامة

بعد الإطلاق الناجح لكل من داماك باي وداماك باي 2 بتوقيع علامة كافالي، كشفت داماك العقارية عن مشروع “سكاي كرست كوليكشن”، الذي يعد أحدث إضافة إلى هذين المشروعين ويوفر مستويات جديدة من الفخامة على الواجهة البحرية.

تقع هذه المجموعة الجديدة من الشقق الفائقة الفخامة، التي تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية كافالي، في قلب دبي هاربر، وتمتد عبر الطوابق العليا من هذين المشروعين، اللذان يضمان خمسة أبراج شاهقة الارتفاع توفر إطلالات خلابة على أفق منطقة دبي هاربر.

وكانت داماك قد أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، عن إطلاق أبراج داماك باي 1 و2، لتوفر للأشخاص الباحثين عن أفضل أنماط المعيشة الفاخرة، مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق الترفيهية المستوحاة من البيئة البحرية.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: “من خلال تطوير داماك باي وداماك باي 2، فإننا سنضيف مزيداً من الألق والفخامة إلى أفق دبي المذهل. نحن على ثقة بأن هاذ المشروع الذي يقع ضمن منطقة دبي هاربر على الواجهة البحرية، سيوفر مستويات جديدة من الفخامة والرقي التي لا تضاهى”.

وأضاف: “ستشكل مجموعة ’سكاي كرست‘ إضافة جديدة ونوعية لهذا المشروع الرائع، لما ستوفره من مزايا حصرية ووسائل ترفيهية فريدة. في مدينة عالمية تبحث دائماً عن التألق والإبهار، نفخر في داماك بتقديم مشاريع جديدة تضفي طابعاً مميزاً على الفن المعماري في دبي، وتثري أفقها الساحر بمزيداً من الفخامة”.

بتصميمه الفريد الذي يحمل توقيع علامة كافالي الشهيرة، يتألف مشروع داماك باي من ثلاثة أبراج على ارتفاع 52 طابقاً، ترسي معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية.

يتميز المشروع بتصميم مستوحى من عجائب الحياة البحرية الذي ينعكس في جميع أنحائه، كما يزخر بتصميم داخلي يتخذ أشكال الأصداف البحرية واللؤلؤ وأسماك الزرد، بالإضافة إلى تصميم معماري خارجي إبداعي وأنيق يحاكي الأمواج الهادئة في المحيط.

وكقطعة واحدة متناغمة ومميزة، زُيِّنَت أبراج داماك باي بجسر مستوحى من إبداع كافالي، صُمم بطريقة فنية مذهلة من خلال التفافه عبر الأسطح. ويقدم المجمع لسكانه طيف واسع من خيارات المعيشة؛ تشمل شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى شقق الدوبلكس الفاخرة والمؤلفة من 5 غرف نوم ضمن المخطط الرئيسي للمشروع.

وسيستمتع السكان في داماك باي بالوصول إلى شاطئ خاص ذو رمال بيضاء ومجموعة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات، فضلاً عن صالة كافالي الحصرية داخل المجمع. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التصميم المعماري المعاصر للمجمع السكني المؤلف من ثلاثة أبراج، إطلالات مباشرة على البحر لجميع الشقق.

وترحب ردهة مجمع داماك، التي تزدان بنوافذ زجاجية عالية تظهر سحر الحياة البحرية، بالزوار في أجواءٍ هادئة، كما يوفر طابق البوديوم (المنصة) في الأبراج ملاذاً بحرياً يضم متاهة مائية مصممة بأناقة وتوفر أفضل تجارب الغطس.

جُهز طابق البوديوم أيضاً بالأراجيح الشبكية المعلقة فوق حوض السباحة الإنفينيتي في الطابق الأرضي للمبنى؛ مما يوفر سهولة الوصول إلى صالة كافالي وقائمتها الرئيسية الغنية التي تزخر بمختلف أنواع المأكولات والمشروبات.

كما يتميز كل برج من الأبراج الثلاثة بوجود حوض سباحة إنفينيتي في الدور العلوي، مما يمكن السكان من الاستمتاع بالمناظر الخلابة والعمل براحة تامة على متن محطات العمل العائمة. كما جُهِّزَت منطقة الأسطح بجناح أوبرا عصري يطل على أمواج الخليج العربي الهادئة.

وتعد نافورة المياه الضخمة التي تتواجد في البرج المركزي من أبرز معالم مجمع داماك باي، وتقدم عروضاً مائية مذهلة على أنغام موسيقى الأوبرا، يمكن مشاهدتها من داخل المنطقة المجاورة للأبراج أو من على بعد عدة أميال.

وستتاح الفرصة للأطفال المقيمين في مجمع داماك باي للالتحاق بمدرسة الواقع الافتراضي مع دروس تُعرَض بالليزر على نافورة المياه في المجمع.

ويتألف داماك باي 2 بدوره من برجين توأمين يضمان 52 طابقاً، ويوفران مجموعة من المزايا والمرافق الترفيهية المستوحاة من الطبيعة والحياة البحرية.

كما يضم أفضل المرافق التي تنقل السكان إلى بيئة عصرية مستوحاة من جمال الطبيعة، إذ تتوفر كل وسائل الراحة لتمنحهم طيف واسع من أفضل الخيارات السكنية، التي تشمل شقق فاخرة بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى أجنحة فخمة “ديلوكس” مؤلفة من خمس غرف.

وفي الوقت الذي يوفر فيه البرج الفرصة للاستمتاع بالإحساس الجامح بمفردات الطبيعة والوحدات السكنية الواسعة، يتيح داماك باي 2 لسكانه الفرصة للسفر إلى مكانٍ ساحر للاستمتاع بأسلوب حياة المعيشة الفاخرة على شاطئ البحر.

ويستقبل داماك باي 2 زواره في ردهة رئيسية مليئة بالثريات الفخمة والألوان الهادئة وتصاميم الرخام الفاخرة، لتمنح الزائر أجواءً مفعمة بالهدوء والسكنية عند دخوله البرج. وتعكس التصاميم الداخلية للبرج عجائب الحياة البرية والطبيعة، لتسلط الضوء على أهمية هذا الكوكب الذي نعيش فيه.

كما سيتمكن السكان من الاستمتاع بلحظات هادئة من خلال وحدات العلاج المائي في الخيم العائمة في البرج، والتي تتيح لهم أوقات من المتعة والاسترخاء براحة تامة وخوض تجربة الجاذبية الصفرية.