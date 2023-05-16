دبي، ما هي مزايا جناح فندقي بـ 100 الف دولار لليلة الواحدة

أرست دبي أبعاداً جديدة للفخامة الفندقية وعالم الضيافة الفارهة، واقترن اسم الإمارة بمجموعة من أرقى وأشهر الفنادق الفاخرة كان أولها برج العرب وأحدثها أتلانتس ذا رويال الذي يشكل أيقونة فندقية جديدة تزين مشهد الضيافة الراقية في دبي.

وللباحثين عن أرقى معايير الفخامة تقدم دبي لهم قصراً ملكياً في منتجع أتلانتس ذا رويال يتيح لهم إقامة لا تنسى لقاء 367 ألف درهم في الليلة.

طابقان للجناح

كشف أيمن بكوش مدير إدارة المبيعات في منتجعات أتلانتس دبي لـ البيان أن القصر الملكي رويال مانشن في أتلانتس ذا رويال يمتد على طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 17265 قدماً مربعة (1604 أمتار مربعة) تتضمن 12142 قدماً مربعة (1128 متراً مربعاً) مساحات داخلية إضافة إلى تراسات خارجية بمساحة 5124 قدماً مربعة (476 متراً مربعاً).

ويضم الجناح الفاخر بركة سباحة واسعة، ويتكون من 3 غرف نوم يمكن إضافة غرفة رابعة متصلة بالجناح أيضاً، إلى جانب 3 غرف جلوس و3 صالات للطعام و3 تراسات، ويتمتع بإطلالتين بانوراميتين إحداهما على البحر والأخرى على جزيرة النخلة وأفق مدينة دبي من الناحية المقابلة، ويقع الجناح في الطابقين 20 و21. وقد تم حجز الجناح عدة مرات حتى الآن شملت إقامة لمدة 3 ليالٍ وأخرى لمدة 6 ليالٍ.

فيلات معلقة

ولفت بكوش إلى أن أتلانتس ذا رويال يضم أيضاً شقة بانوراميك بنتهاوس تصل مساحتها إلى 7847 قدماً مربعة (729 متراً مربعاً) تشمل 5597 قدماً مربعة (520 متراً مربعاً) مساحات داخلية وتراس بمساحة 2250 قدماً مربعة (209 أمتار مربعة)، ويتراوح سعرها بين 130 و150 ألف درهم في الليلة بحسب الموسم.

وأشار إلى أن هناك أيضاً أجنحة مميزة في أتلانتس ذا رويال وهي عبارة عن فيلات معلقة «سكاي بوول فيلا» يصل عددها إلى 38 فيلا بمساحات تتراوح من 1184 قدماً مربعة (110 أمتار مربعة) لغاية 1615 قدماً مربعة (150 متراً مربعاً) داخلياً ومساحات خارجية من 11615 قدماً مربعة لغاية 2153 قدماً مربعة (150 – 200 متر مربع) مع مسبح خاص يوفر أعلى معايير من الخصوصية وتتراوح أسعارها من 15 ألف درهم في موسم الصيف وتصل إلى ما يقرب من 25 – 30 ألفاً في الليلة خلال مواسم الذروة، وتستوعب كل فيلا شخصين مع طفل، وفي حال وجود عائلة أكبر يمكن إضافة غرفة متصلة إلى الفيلا.

وأوضح بكوش أن الجزء السكني ريديزنسز من أتلانس ذا رويال يضم 231 شقة تم بيعها جميعاً وسلمت للملاك الذين يتمتعون أيضاً بعدة مميزات في المنتجع بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المقدمة للشقق، وقد انتقل العديد منهم للسكن في هذه الشقق.

عمليات تشغيلية

وكان المنتجع الأيقوني الجديد قد استقبل أول ضيوفه في 10 فبراير الماضي مع افتتاح مبدئي لـ250 غرفة وجناحاً من مجمل 795 غرفة فندقية يتضمنها مبنى المنتجع، وهو إجراء عادة ما يتم في افتتاح الفنادق الكبرى، وتم ذلك لضمان سير العمليات التشغيلية على أكمل وجه وتقديم أعلى مستويات الجودة، ومن ثم تم إدخال المزيد من الغرف للخدمة لتلبية الطلب المتزايد بعد الافتتاح والتي تبلغ حالياً 600 غرفة وجناح، وخلال شهر مارس كان من الصعب إيجاد غرفة شاغرة، وتم تسجيل نسب إشغال فاقت 90 %، من مجمل الغرف الستمائة المتاحة خلال أيام العيد، وسيتم افتتاح باقي الوحدات قريباً مع توقعات أن يتم العمل بكامل الطاقة الاستيعابية مع نهاية مايو الجاري بحسب بكوش.

وسجل أتلانتس ذا رويال منذ حفل الافتتاح المبهر في 21 يناير 2023 إقبالاً واسعاً حيث لاقى الحفل أصداء واسعة حول العالم وانتشر اسم المنتجع ومعالمه على نطاق واسع.

وأوضح بكوش أن المنتجع تلقى قبل الافتتاح العديد من الاستفسارات حول الغرف والحجوز والمرافق والخدمات، وخلال فترة الجائحة قام فريق إدارة المبيعات بعقد ندوات عن بعد لتعريف الشركات السياحية حول العالم بالمنتجع الجديد وميزاته وتم حجز العديد من الغرف قبل الافتتاح التشغيلي.

وفي ظل الأداء القوي للمنتجع منذ افتتاحه فمن المتوقع تحقيق أداء بنسب متنامية خلال العام الجاري حيث تم تسجيل حجوز بنسبة جيدة لموسم الصيف.