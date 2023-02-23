دبي، كيف تقرر بين بين التملك أو الاستئجار؟ 5 عوامل عليك حسمها

مدة الإقامة والوضع المالي، هما إحدى 5 اعتبارات عند الاختيار بين الإيجار والتملك في دبي

كشفت إسباس، عن أهم خمس نقاط يجب مراعاتها عند التفكير في شراء أو استئجار منزل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات وبحث المستأجرين عن منازل ميسورة التكلفة، سلّطت شركة إسباس للوساطة العقارية الضوء على خمس نقاط رئيسية لاتباع أكثر الطرق نجاحاً لشراء العقارات أو استئجارها في الإمارات لتشمل هذه النقاط فهم السوق، والوضع المالي، ومدة الإقامة، والتعامل مع وسيط عقاري جدير بالثقة، وتفضيلات نمط الحياة.

وفي هذا السياق، صرح جون ليونز، العضو المنتدب لشركة إسباس للوساطة العقارية: “بلغت أسعار إيجارات ومعاملات الوحدات السكنية في دبي مستوى قياسيًا في العام 2022، لا سيما في بعض المناطق البارزة في الإمارة، ما دفع العديد من السكان للانتقال إلى أحياء لم يفكروا فيها أبدًا. ومع ارتفاع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 27%، ومتوسط إيجارات الفلل بأكثر من 24%، توجه كثيرون إلى خيار التملك العقاري على عكس ما كان في حسبانهم. من جهتنا، نهدف في إسباس للوساطة العقارية إلى إطلاع المقيمين والزوار على أدق المعلومات المطلوبة في السوق لدعمهم في اتخاذ أحد أكثر القرارات أهميةً في حياتهم كشراء أو استئجار منزل”.

فهم السوق

مع ارتفاع الطلب على الوحدات المؤجرة بسبب سياسة الإقامة والتأشيرات الجديدة. شهدت أسعار العقارات والإيجارات تقلبات على الموقع وقربه من مراكز الترفيه والتجارية، بالإضافة الى وجود عوامل عدة مثل التكاليف الأولية، والموقع، ومدة العقد دورًا حيويًا في عملية اتخاذ القرار بشأن شراء أو استئجار المنازل. يتكبد المقيمون الذين يتطلعون إلى استئجار عقار على المدى الطويل، تكاليف أعلى دون أن يكونوا على دراية بذلك. على سبيل المثال، سيتحمل المستأجرون الذين يسعون لاستئجار فيلا مؤلفة من ثلاث غرف نوم في مجمع الينابيع بإيجار سنوي يصل قيمته إلى 180,000 درهم ومتوسط التكاليف العامة تصل إلى 919,100 درهم إماراتي، بما في ذلك سلفة الإيجار على مدى خمس سنوات، عربون التأمين، ورسوم دائرة الأراضي والأملاك. في هذه الحالة، ويهدف الشراء عوضًا عن الإيجار إلى توفير التكلفة. فمثلاً شراء الفيلا نفسها المؤلفة من ثلاث غرف نوم في مجمع الينابيع بقيمة 2,800,000 درهم إماراتي على مدى خمس سنوات، يمكن توفير قرابة 273,464 درهم إماراتي من التكاليف.

الوضع المالي

يعتمد شراء أو استئجار العقارات بشكل كامل على الدعم النقدي أو الظروف المالية للسكان، اذ تتطلب ملكية المنازل في دبي دفعة أولى من السعر الأساسي للعقار، فمثلاً، تتطلب الشقق أو الفلل أو التاون هاوس التي تقل قيمتها عن 5,000,000 درهم دفعة أولى بنسبة 20% فيما تتطلب تلك التي تتجاوز قيمتها 5,000,000 دفعة أولى بنسبة 30%. مما يقدم السكان دفعة أولى بشكل سريع لتأمين عدم ارتفاع السعر الأساسي لمنازلهم في المستقبل، وبالنظر إلى أن أسعار الإيجارات في ذروتها، يعد الاستثمار بشراء العقارات بمدخرات كبيرة له ناتج ايجابي على عائد الاستثمار لدى الفرد.

جون ليونز، العضو المنتدب لشركة إسباس للوساطة العقارية

مدة الإقامة

ولمخططو الإقامة في الإمارات العربية المتحدة ينصح بالاستئجار والنظر في طول مدة الإقامة من الناحية مالية، وعلى المستأجرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين أو أقل باستئجار عقار بدلاً من شرائه، لأنه يتيح لهم حرية العيش في مجتمعات مختلفة في أرجاء البلاد، بالإضافة إلى زيادة حريتهم المالية مما يشكل المرونة في إلتزاماتهم المالية على المدى القصير.

التعامل مع وسيط عقاري جدير بالثقة

تضم شركة إسباس للوساطة العقارية أكثر من 170 وسيطًا عقاريًا معتمدًا من مؤسسة التنظيم العقاري وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات العالمية ذات الصلة بالعقارات، والمصممة خصيصًا لتلبية مختلف الاحتياجات المتعلقة بالعقارات السكنية والمبيعات والتأجير وخدمات الرهن العقاري وإدارة الممتلكات والإيجارات قصيرة الأجل.

نمط الحياة المفضل

الموقع هو عامل حيوي يؤثر على شراء أو استئجار المنازل في دبي، لذلك دائما ما يفكر السكان في العيش بالقرب من مدارس أطفالهم أو عملهم أو سهولة الوصول إلى مراكز النقل مثل مترو دبي أو المراكز التجارية الحيوية في دبي. واختتم ليونز قوله: “كان العام 2022 عامًا استثنائيًا لقطاع العقارات في دبي، إذ لم تظهر الأسعار أي علامة على التراجع حتى مع بداية العام 2023. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، تستمر زيادة الطلب مع التركيز بشكل خاص على سوق العقارات الفاخرة. وفي إسباس للوساطة العقارية، نتوقع أن تتجاوز مبيعات العقارات توقعات السوق في المجمعات الشعبية في دبي، بما في ذلك نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، وإمارات ليفنج، والمرابع العربية، وغيرها الكثير في قطاع الشقق والفلل”.