دبي، قمة استثمارية دولية لتعزيز الشراكات مع جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية

تختتم اليوم في دبي القمة السنوية الخامسة لشركات القطاع العام في جنوب إفريقيا (SOC) والتي تجمع نخبة متميزة من أكثر من 100 مستثمر وقائد أعمال ومسؤول حكومي من دول مجلس التعاون الخليجي. وتبرز القمة الأسس الاقتصادية لجنوب إفريقيا وفرصها الاستثمارية، وتناقش سبل تعزيز أطر التعاون بين جنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعزز القمة دور دول مجلس التعاون الخليجي دورها كجسر يربط بين القارة الإفريقية ومنطقة الخليج. المشهد الاقتصادي الدولي يترقب انطلاق قمة استثمارية رفيعة المستوى تتولى فيها دول مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في دعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي مع جمهورية جنوب إفريقيا. وتُعقد القمة في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، حيث تستعرض ملامح المشهد الاقتصادي المتطور في جنوب إفريقيا من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي يشارك فيها قادة من القطاعين العام والخاص. هذا العام، ستعرض القمة فرصًا استثمارية متاحة أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواصل تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي لجنوب إفريقيا والقارة الإفريقية. كما ستشارك في القمة مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، من بينها: “ترانس نت”، و”إسكوم”، و”سانرال”، و”راند ووتر”، و”صندوق معاشات موظفي الحكومة (GEPF)”. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة ستاندرد بنك :”تأتي هذه القمة في وقت حاسم، حيث يتجه الاهتمام نحو بناء شراكات استراتيجية فعّالة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الإفريقية. ونحن في دولة الإمارات نؤمن بدورنا الحيوي كمركز عالمي يربط الأسواق ويوفر بيئة مواتية للاستثمار والتعاون الاقتصادي العابر للقارات.” وأضاف: “من خلال هذه القمة، نسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في جنوب إفريقيا وتعزيز الحوار بين صانعي القرار والمستثمرين لتطوير مشاريع مستدامة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، بما يعود بالنفع على القارة. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وعلاقات دولية راسخة، ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للتنمية الاقتصادية الشاملة في إفريقيا وخارجها.” وتؤكد القمة على الدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي كبوابة عالمية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين إفريقيا والأسواق الدولية، وهو دور تعززه السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. كما تسلط الضوء على الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في جنوب إفريقيا ضمن قطاعات حيوية مثل البنية التحتية التحويلية، والطاقة، واللوجستيات، والتقنيات المتقدمة. وإلى جانب ذلك، ستناقش القمة أهمية ممرات التجارة الإقليمية والدولية التي تربط جنوب إفريقيا بالأسواق العالمية، حيث تُطرح هذه الممرات كأدوات استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الثلاثي بين مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا وأسواق إفريقية أخرى. كما أن أجندة القمة تتماشى مع التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأحداث الدولية مثل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام، ما يضفي على هذه القمة أهمية إضافية باعتبارها تسهم في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي في السنوات المقبلة.

