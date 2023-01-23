دبي، قفزة في البحث عن “هزة أرضية” بعد أن شعر مقيمون بهزة أرضية لأعمال هدم

شعر سكان في مناطق دبي باهتزاز ارضي مما دفع الكثيرين لتحري وجود هزة أرضية، ومن المرجح أن أعمال الهدم في برج لؤلؤة دبي وراء ذلك.

وتداولت منصات الشبكات الاجتماعية الخبر اليوم الأحد الساعة 11:21 صباحًا. وبحسب ما ورد شعر الناس بالهزات في المكاتب المنتشرة في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.

ونشرت تدوينات على موقع تويتر للإشارة إلى أن الهزات تزامنت مع هدم موقع لؤلؤة دبي خارج المدينة الإعلامية مباشرةً ، مما يشير إلى أن هذا هو سبب الزلزال الذي يشبه الزلزال.

Lol, wasn’t an earthquake but just a demolition of a construction building in Dubai pearl #Dubai #earthquake pic.twitter.com/3MIhNrRi0C — Anush711 (@Anush_711) January 23, 2023

يذكر أن عمليات هدم مبنى (بيرل) لؤلؤة دبي بدأ في نوفمبر ، حسبما علم لأريبيان بزنس في وقت سابق ، مع رصد معدات تفكيك في الموقع.

اشتمل المشروع ، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2002 ، على مبنى مكون من 73 طابقًا ، ولكن تم تعليقه إلى أجل غير مسمى منذ عام 2009 ، بسبب نقص المستثمرين في ناطحة السحاب السكنية. اكتشف المستثمرون سابقًا أن المشروع كان تحت “إشعار الإلغاء” من قبل حكومة دبي ، ولكن لم يتم إلغاؤه رسميًا بعد ، وأن المطور يتطلع إلى العثور على مستثمر جديد. ومع ذلك ، من المحتمل أن يشهد الموقع إعادة تطوير ، مع عودة مشروع اللؤلؤة بشكل مختلف أو تطوير مبنى آخر كليا.

مشروع لؤلؤة دبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار ، والذي يطل على نخلة جميرا ، هو أيضًا الموقع المحتمل لقمر دبي ، على النحو الذي اقترحته شركة مون ورلد ريزورتس Moon World Resorts Inc. وقال هندرسون إنه من المتوقع أن يضيف مون دبي عند تشييده إلى اقتصاد الإمارة في قطاعات مثل الضيافة والترفيه والمعالم السياحية والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والسياحة الفضائية.