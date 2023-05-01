دبي، فرصة ذهبية للحصول على رخصة قيادة

اشارت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى فرصة ذهبية للحصول على رخصة قيادة، ونشرت تغريدة تفيد بأنهت تقدم ذلك عبر موقع الهيئة:” إليك فرصتك الذهبية عبر موقع الهيئة الإلكتروني! تقدّم بطلب رخصة قيادة دون حضور دروس القيادة لإجراء اختبار طريق مباشر. للتقدّم بالطلب”.

وتشير الهيئة أنه يحقُّ للأفراد من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، أو في إمارة أخرى، الحصول على هذه الخدمة، على أن يتجاوزوا السنّ القانوني ويتمتعوا باللياقة الطبية.

وللمقيمين حاملي إقامات صادرة من الإمارات الأخرى:

صورة عن عقد إيجار معتمد من إيجاري يُثبت مقرّ السكن. نسخة من الرخصة التجارية للشركة (فرع إمارة دبي والفرع المُصدر للإقامة). رسالة من الشركة تُثبت أن مقرّ عمل المتعامل في إمارة دبي.

وتنوه في ملاحظة بأنه يجب مراجعة مستشفى راشد لإجراء الفحص الطبي.

إليك فرصتك الذهبية عبر موقع الهيئة الإلكتروني! تقدّم بطلب رخصة قيادة دون حضور دروس القيادة لإجراء اختبار طريق مباشر.

للتقدّم بالطلب, يمكنك زيارة: https://t.co/VRATH836L8 pic.twitter.com/ODhWUoHE2Y — RTA (@rta_dubai) April 28, 2023