طائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي تابعة لشرطة دبي ستحلق فوق المدينة لكشف مخالفات ربط أحزمة الأمان ومخالفات الانشغال بالحديث بالهاتف وأي مخالفات أخرى.

تنوي شرطة دبي إطلاق سلسلة من الطائرات بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي فوق شوارع المدينة ، وستتمتع هذه الطائرات المسيرة بالقدرة على رصد الجرائم الكبرى الجارية والمخالفات الطفيفة مثل عدم ارتداء السائقين أحزمة الأمان، وفقًا لـ مجلة ديفينس أند سيكيوريتي ميدل ايست Defense and Security Middle East ، يمكن للطائرة بدون طيار المزودة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل بكامل طاقتها “أن تطير بشكل مستقل أو يدويًا من خلال تحديد الطريقة بضغطة زر ، مما يوفر القدرة على مراقبة أحوال السير ومنع ارتكاب مخالفات بفضل القدرة على تأمين رؤية بزاوية 360 درجة.”

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت بالقول: “تستخدم الطائرة بدون طيار تقنيات مطورة داخليًا مثل الوعي الظرفي بزاوية 360 درجة ، والتعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR) ، والتعرف على السيارات من خلال كشف الطراز والصنع واللون النموذج (MMC) ، والتعرف على الوجوه (FR) ، وتطبيق الليزر لضبط السرعة LIDAR Speed ، وكشف المخالفات آليا لضمان سير حركة المرور. وقالت زينيث تيكنولوجي Zenith Technologies المطورة للتقنية إن نظام دورية عين النسر الذكي AI EagleEye Intelligent Patrol “في الطائرة المسيرة يجعلها أول طائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. ولدى تشغيل الطائرة أو أسراب منها يجري نقل جميع المعطيات فورا إلى شرطة دبي ، والتي يمكنها بعد ذلك اتخاذ الإجراء الملائم على الفور. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطط في الأسبوعين المقبلين.