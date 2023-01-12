سامر باطر by سامر باطر

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دبي، شاهد كيف تتواصل بالفيديو مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي

سامر باطر by سامر باطر
إقامة ذهبية

كشف الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أمس عن إطلاق اتصال مرئي بين المتعاملين وموظفي إقامة دبي بحسب صحيفة البيان.

وتتيح خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر خدمة الفيديو (هنا) انجاز جميع الخدمات التي تقدمها إقامة دبي تدريجياً، كما سوف تتاح الخدمة قريباً على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون لإنجاز ومتابعة المعاملات بعد التقديم عليها عبر القنوات الرسمية.

تمكن الخدمة المتعاملين من داخل الدولة وخارجها من التواصل المباشر مع موظفين إقامة دبي لاستكمال المعاملات وتقديم كافة المستندات في وقت قياسي لا يتجاوز 5 دقائق دون الحاجة لزيارة مراكز خدمات إسعاد المتعاملين، وكما يمكن للتعاملين طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

الرابط : https://gdrfad.gov.ae/ar

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...